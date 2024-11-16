Студентов российского вуза обязали заполнить анкеты о репродуктивном здоровье и указать номер телефона

В чаты всех курсов Воронежского государственного университета 15 ноября разослали онлайн-анкеты о репродуктивном здоровье, сообщили студенты изданию «Блокнот Воронеж». Опрос на «Яндекс.Формах» предлагал студентам ответить, есть у них инфекции, передаваемые половым путем, какие они используют методы контрацепции и испытывают ли менструальные боли.

Студенты ВГУ рассказали «Блокноту», что в чаты всех курсов прислали ссылки на четыре опроса о здоровье: два для женщин, один для мужчин и один общий. По словам студентов, преподаватели требовали, чтобы анкету заполнили все учащиеся. Старост групп обязали отчитаться о количестве прошедших опрос и «выслать скриншоты подтверждения с фамилиями», сообщают «Вести Воронеж».

Учащимся нужно было указать в анкете имя, дату рождения и номер телефона. «Ваши контактные данные и ФИО указываются для того, чтобы с вами в дальнейшем смогли связаться для оказания врачебной помощи или консультации», — написано в начале опроса, скриншотами которого поделились с «Блокнотом». Студенты сообщили, что опасаются заполнять эту анкету, потому что она неанонимная.

Вопросы из анкет «Холод» смог найти в методических рекомендациях Минздрава по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин, которые министерство утвердило 8 апреля. Согласно документу, оценивать здоровье пациентов по этим анкетам должен врач в своем кабинете или выездная мобильная бригада.

Пресс-служба ВГУ сообщила, что вуз «проверит и выявит» людей, которые организовали опрос. «Персональные данные обучающихся без их согласия передаваться третьим лицам ни в коем случае не будут», — обещают при этом в вузе. Вечером 15 ноября «Вести» сообщили, что после жалоб студентов онлайн-опрос был закрыт.

В сентябре издание 7х7 сообщало, что Минздрав Воронежской области разработал телеграм-бот «Zа-рождение», который советует «начинать половую жизнь в браке» и предлагает позвонить священнику «по вопросу репродуктивного выбора». Если выбрать обследование для оценки репродуктивного здоровья, бот отправляет адреса поликлиник, не задавая вопросы из анкеты Минздрава.

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