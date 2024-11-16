СМИ: Россия атакует Украину спрятанным за дронами-пустышками смертоносным оружием

Агентство Associated Press опубликовало расследование, в котором описывается секретный план России о парализации противовоздушной обороны Украины. Согласно этому плану, российские военные запускают смертоносное оружие вместе с дронами, набитыми тряпками и пенопластом, чтобы сбить с толку украинских военных.

По данным агентства, на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане инженеры стали оснащать иранские дроны «Шахед» термобарическим оружием, также известным как вакуумная бомба. «Этот тип боеголовок способен уничтожить огромное здание, в том числе многоквартирный дом. И он очень эффективен, если Российская Федерация попытается атаковать наши электростанции», — заявил украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш).

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Эксперт по международному гуманитарному праву из Университета Форт-Хэр в ЮАР Артур ван Коллер добавил, что термобарическое оружие «пользуется устрашающей репутацией» из-за его физического воздействия на людей, находящихся даже за пределами первоначальной зоны взрыва.

«При термобарическом взрыве из-за создаваемого облака все в его радиусе оказывается поражено. Это вызывает огромный страх среди гражданского населения», — подчеркнул он.

По словам неназванного источника Associated Press, знакомого с производством БПЛА в России, в 2022 году власти разработали план по атаке Украины под названием «Операция «Ложная цель»». Согласно этому плану, инженеры оснащают «шахеды» термобарическим зарядом, а затем военные запускают их в Украину вместе с десятками других дронов — пустых или набитых тряпками и пенопластом.

«Идея заключалась в том, чтобы сделать беспилотник, который создавал бы у противника ощущение полной неопределенности. Чтобы он не знал, действительно ли это смертоносное оружие или поролоновая игрушка», — сказал источник.

Такие дроны практически невозможно отличить друг от друга на радарах, отмечает агентство. «Мы можем узнать о том, что находится внутри дрона только после того, как его собьют», — поделился украинский снайпер с позывным «Розмарин».

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По словам Бескрестнова, дроны-пустышки сейчас составляют более половины беспилотников, нацеленных на Украину. Но даже зная это, ВСУ не могут позволить себе пропустить их, говорится в расследовании.

«Для нас это просто точка на радаре. У нее есть скорость, направление и высота. У нас нет возможности определить точную цель во время полета, поэтому нам приходится либо глушить их средствами радиоэлектронной борьбы, либо использовать огневую мощь для их нейтрализации. Противник использует их, чтобы рассеять наше внимание», — заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным агентства, производство дронов, предназначенных для сброса бомб или отвлечения внимания, экономит деньги российской армии. Сообщается, что в день завод выпускает около 40 дешевых невооруженных дронов и около 10 вооруженных, стоимость которых оценивается в $50 тысяч.

Бескрестнов отметил, что Россия впервые начала использовать дроны с термобарическими зарядами летом 2024 года. По его словам, в настоящее время они составляют от 3% до 5% от общего числа дронов, запускаемых в Украину.