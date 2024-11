«Зомби»-гриб из The Last of Us может лечить рак

Ученые из Ноттингемского университета в Великобритании изучили химическое вещество кордицепин, который выделяют некоторые виды гриба кордицепс, известного тем, что «зомбифицирует» носителя. Они выяснили, как именно химическое вещество, которое помогает грибу заразить носителя, замедляет рост клеток — это, в свою очередь, может быть полезно для лечения рака. Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщает научное издание, новое исследование основано на более ранних данных. Ученые и раньше пытались выяснить, какую роль кордицепин играет в выживаемости зараженной особи насекомого, как он влияет на размножение клеток и тканей, воспаление и передачу клетками данных.

Развитие научных методов позволило ученым лучше изучить влияние кордицепина. Им удалось подтвердить, что вещество преобразуется в активно воздействующий на клетки кордицепин трифосфат — оно ответственно за подавление клеток.

Более того, ученые обнаружили, что кордицепин трифосфат блокирует пути передачи клетками сигналов, которые обычно берут под контроль раковые клетки, чтобы ускорить свое распространение по организму. Хотя ученым пока не удалось выяснить, какие именно молекулы блокирует вещество, им ясно, что оно действует быстро.

Ученым нужно продолжить изучать воздействие кордицепин трифосфата на организм, но уже сейчас им ясно, что оно может лечь в основу создания новых лекарств от раковых заболеваний. Более того, точность, с которой вещество влияет на клетки, имеет значительное преимущество перед доступными способами лечения рака — существующие лекарства вместе с раком убивают слишком много здоровых тканей.

«Долгие годы мы изучаем воздействие кордеципина на целый ряд заболеваний и с каждым шагом все ближе к пониманию, как можно [научиться] применять его в качестве эффективного лечения. Наши данные подтверждают, что кордицепин — хорошая отправная точка для создания новых лекарства от рака, и объясняют его благотворное влияние [на человека]», — рассказала РНК-биолог Корнелия де Мур.

Гриб кордицепс стал популярен в массовой культуре благодаря вселенной игр The Last of Us, которая впоследствии получила экранную адаптацию в виде сериала от студии HBO. По сюжету, в мире появилась мутация кордицепса, которая стала причиной глобальной пандемии: если в жизни гриб «зомбифицирует» некоторых насекомых, то в сериале он манипулирует поведением человека, превращая его в агрессивное существо. В реальности же кордицепс давно используется в китайской традиционной медицине, а также в современной медицине, так как обладает антивоспалительными и антибактериальными свойствами.