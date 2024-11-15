В школе попытались спрятать просроченные продукты после отравления более чем сотни детей

В Новочебоксарске 162 ребенка и один учитель отравились в школе №4, шестеро детей госпитализированы. Об этом сообщает глава Чувашии Олег Николаев.

Утром 15 ноября о массовом отравлении школьников сообщили прокуратура и Следственный комитет Чувашии. По данным ведомств, в школе нашли просроченные продукты.

Прокуратура рассказала, что во время проверки через запасной выход столовой пытались вывезти просроченные продукты. Ведомство опубликовало фотографию упаковки с тушкой цыпленка, со сроком годности до 24 октября.

Источник: прокуратура Чувашии Источник: прокуратура Чувашии

Роспотребнадзор пишет, что у заболевших обнаружена РНК норовируса — кишечной инфекции, которая легко передается между людьми. Роспотребнадзор уточняет, что пациенты заразились в пищеблоке школы №4.

Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов Мне приходится совмещать работу в двух школах и репетиторство, а денег все равно не хватает Общество 6 минут чтения

Норовирус передается через пищу, воду и при контакте с зараженными предметами. По данным Минздрава, около трети вспышек норовируса связаны с работниками общественного питания. Через 12–48 часов после контакта у зараженных начинается острая диарея, рвота и лихорадка. Как правило, в течение трех дней больные выздоравливают.

Компания, которая кормила детей в школе №4, обслуживала еще как минимум четыре школы в Новочебоксарске, рассказал глава республики Олег Николаев. В этих школах тоже проверят качество питания, обещает чиновник.

Следственный комитет Чувашии завел уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание. По данным СК, вечером 14 ноября к врачам обратились 19 детей и один учитель, из них трое были госпитализированы.