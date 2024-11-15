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Общество

Обычные прогулки могут продлить жизнь на 11 лет

19:41 15.11.2024

Согласно новому исследованию, опубликованному в British Journal of Sports Medicine, прогулки могут увеличивать продолжительность жизни до 11 лет. Чтобы это выяснить, ученые из Австралии изучили связь между физической активностью и продолжительностью жизни у людей старше 40 лет. Об этом сообщает The Independent.

В исследовании говорится, что часовая прогулка в день может прибавить около трех лет жизни. При этом если человек будет так же активен, как самые активные 25% среди 40-летних людей, то сможет в среднем прибавить около пяти лет своей жизни.

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Ученые считают, что если 25% самых физически неактивных людей попытались бы сравниться по уровню физической активности с 25% самых активных, то это бы привело к значительному увеличению продолжительности жизни — до 11 лет. Для этого им нужно начать гулять на 111 минут со скоростью 4,8 километра в час. 

«Результаты нашего исследования показали, что физическая активность приносит гораздо большую пользу здоровью, чем мы думали раньше», — пишут ученые. 

Ученые определяют 25% физически активных 40-летний людей так: они гуляют с обычной скоростью (4,8 километра в час) около 160 минут в день. Ученые отмечают, что исследование имеет наблюдательный характер, поэтому установить причину, почему продолжительность человеческой жизни увеличивается из-за физической активности, невозможно. Они убеждены, что постоянная физическая активность и создание благоприятной для занятий спортом среды значительно увеличивает продолжительность жизни.

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