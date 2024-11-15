Избитых однокурсником студенток отчислили из вуза

Российский вуз отчислил двух студенток, которые пожаловались на нападение с металлическим предметом, угрозы и травлю со стороны сокурсника на факультете психологии. Сам агрессор избежал наказания и продолжает обучение в вузе, пишет Консорциум женских неправительственных объединений.

Студентки Екатерина и Юлиана поступили в Восточно-Европейский институт психоанализа (ВЕИП) летом 2024 года. В одной группе с ними учился студент Саддам Аалыев, который по словам пострадавших, почти сразу их невзлюбил и вел себя довольно агрессивно.

«Мне кажется, он стал просто откровенно ненавидеть Юлиану, очень нехорошо на нее смотрел. Но мы решили не акцентировать на этом внимание и учиться дальше. Но 21 сентября случился очередной конфликт на лекции — мы задавали вопросы, это его бесило, и после окончания занятия он подбежал к нам с Юлианой начал теснить к стене, кричал, размахивал руками, мы за стульями спрятались. В итоге он послал нас на «три буквы» и выбежал из аудитории», — рассказала Екатерина.

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Девушки вышли на улицу, и Саддам по их словам, напал на них снова. На этот раз у мужчины был в руках металлический термос.

«Он ударил меня термосом, а потом рукой по лицу, рассек мне нос. Я приложила руку к лицу и поняла, что у меня льется кровь», — вспоминает Екатерина.

Пострадавшие вернулись в здание университета и обратились за помощью к службе охраны, которая отказалась помогать и вызывать полицию: «Вас избили за дверями института, мы к этому отношения не имеем». По словам девушек, свидетельницей нападения была и преподавательница, психоаналитик Наталья Аврамова. Женщина по их словам, «просто прошла мимо».

О случившемся пострадавшие решили рассказать руководству вуза. Они писали письма на имя ректора Михаила Решетникова с просьбой перевести их в другую группу, чтобы не встречаться с агрессором. Ответа не поступало, а Саддам, по словам девушек, продолжал травить их на занятиях и в учебных чатах.

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«Мы пережили с Юлианой ад, а они не отвечали ни на что. Нас встречали друзья, муж, мы перемещались по институту малыми группами, чтобы не остаться с агрессором наедине», — поделилась Екатерина.

В конце сентября Екатерину и Юлиану вызвали на разговор к проректору по научно-исследовательской работе Игорю Воронову, который поднял вопрос об отчислении пострадавших. Выяснилось, что Саддам написал на девушек жалобу об избиении и оскорблении по национальному признаку с их стороны. Студентки утверждают, что их вызывали на заседание комиссии по этике, где преподаватели «передразнивали и смеялись им в лицо».

«Даже не знаю, что больше меня потрясло — нападение или то, как проходила эта комиссия, в какой манере и в каком тоне с нами разговаривали. Я не думала, что столкнусь в среде психологов и кандидатов с таким уровнем жестокости», — заявила Екатерина.

31 октября, зайдя на сайт вуза, девушки узнали, что их отчислили «за нарушение этического кодекса института и пропуск занятий». По их словам, руководство до сих пор не предоставило им протокол заседания этической комиссии.

Пострадавшие добавили, что Саддам продолжает обучение в вузе. Они утверждают, что в ходе комиссии он заявил: он не понесет наказания, потому что учился на юридическом факультете с детьми влиятельных людей.