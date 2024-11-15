Военкомы набирали «мертвые души» для участия в войне 

Санкт-петербургская полиция сообщила о группе сотрудников военкомата, которая оформляла отправку на войну с Украиной несуществующих контрактников. «Мертвые души» фиктивно трудоустраивались на работу в энергосбытовую компанию, а участники группы получали за них деньги, сообщило петербургское управление МВД.

Полиция задержала 51-летнего помощника военного комиссара и его 38-летнюю супругу. Эти люди «подыскивали граждан» для фиктивной отправки на войну, а оформлением в энергетическую компанию занималась работающая там 41-летняя сотрудница отдела кадров, заявили в МВД.

Супружескую пару силовики назвали организаторами преступной группы. По версии следствия, участники группы заключали несуществующие контракты с Минобороны о прохождении военной службы и отправке в зону боевых действий.

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Таким «мертвым душам» от энергетической компании полагались ежемесячные выплаты в размере 50 000 рублей и единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. «Эти денежные средства злоумышленники присваивали», — рассказали полицейские.

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Пока силовикам известно о двух фиктивных контрактах с Минобороны. «Однако у оперативников есть основания полагать, что число трудоустроенных таким образом граждан может быть больше», — сообщило управление МВД.

Ущерб энергетической компании от двух фиктивных контрактов оценен в примерно один миллион рублей. Название компании и наименование военкомата полицейские не разглашают. На видео, которое опубликовал телеграм-канал петербургского МВД, задержанные идут вместе с сотрудниками полиции по офису компании «Ленэнерго». Силовики написали, что дома и на рабочих местах подозреваемых прошли обыски.