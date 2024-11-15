Людям с высоким IQ позже диагностируют СДВГ

Команда ученых из Университета западного Онтарио и Королевского университета Канады изучили данные людей с диагностированным СДВГ от четырех до 22 лет. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Clinical Psychology, высокий IQ является одной из причин поздней постановки диагноза. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые изучили данные 568 человек, учитывался не только их возраст, но также их пол и влияние социоэкономических факторов. Им удалось выяснить, что помимо высокого IQ на позднюю диагностику СДВГ также влияют высокий социоэкономический статус, а также небелая этническая принадлежность матери ребенка. На это влияет и то, проявляются ли симптомы СДВГ внешне, — у людей, которые скрывают симптомы, диагностируют расстройство позже.

Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов Мне приходится совмещать работу в двух школах и репетиторство, а денег все равно не хватает Общество 6 минут чтения

«Изначально мы обнаружили, что высокий показатель IQ значительно влияет на позднюю диагностику СДВГ. Второе, что мы обнаружили, — что проявляющиеся внешне гиперактивно-импульсивные симптомы влияют на раннюю диагностику СДВГ среди девочек и мальчиков», — говорится в исследовании.

Выводы, к которым пришли ученые, указывают на то, что дети, которые умнее своих сверстников, лучше прячут симптомы СДВГ, из-за чего врачи и родители могут не заметить расстройство. Как отмечают ученые, поздняя диагностика может привести к тому, что по мере взросления у таких детей возникают проблемы с поведением, а также они начинают значительно хуже успевать в учебе.

Более того, предыдущие исследования показывали, что часто поздняя диагностика СДВГ происходит и среди девочек, и среди тех, у кого IQ выше. Таким образом, ученые рассчитывали, что страдающих от СДВГ девочек с высокими показателями интеллекта будет больше. Но, изучив все данные, они пришли к выводу, что и мальчики, и девочки с подобными параметрами страдают от расстройства почти одинаково.

«Мы остались с голой попой» Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги Политика 8 минут чтения

Ученые считают, что, так как проявления СДВГ могут значительно различаться от человека к человеку, врачи и родители часто упускают едва заметные признаки и симптомы расстройства. Особенно часто это происходит у преуспевающих в учебе детей.