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Общество

ВЦИОМ провел опрос о доверии к соцопросам

21:12 14.11.2024

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел соцопрос о доверии россиян к социологам и их исследованиям. Согласно опросу, 69% россиян считают, что данные соцопросов скорее отражают реальные настроения граждан. Часть несогласных с этим утверждает, что люди боятся говорить правду. Исследование было проведено ко Дню социолога в России.

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По данным ВЦИОМ, 83 процента россиян считают, что соцопросы скорее нужны, чем нет. В 2022 и 2023 так отвечали 90 процентов. Всего 12 процентов считают соцопросы ненужными.

Две трети опрошенных согласились, что соцопросы отражают реальные настроения в российском обществе, 23 процента не согласились с этим утверждением. Люди, которые ответили утвердительно, в основном говорили, что респонденты честно высказывают свое мнение, а власть его учитывает.

Из тех, кто ответил, что данные соцопросов не отражают реальные настроения граждан, 13 процентов считают, что люди боятся говорить правду, 12 процентов — что люди не отвечают честно, 11 процентов — что результаты будут сфальсифицированы. Также 13 процентов сомневаются в честности опросов, потому что жизнь после них не становится лучше.

В среднем свое доверие к социологам опрошенные оценили на три с половиной балла из пяти. Треть опрошенных (39%) оценила свое доверие к социологам на один–три балла. Каждый пятый из них считает, что социологи врут или манипулируют общественным мнением, 11 процентов называют их подконтрольными и обвиняют в пропаганде.

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