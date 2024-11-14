Участие ФСБ в провокациях против россиян официально подтвердили

Федеральная служба безопасности склоняет россиян к совершению преступлений, заявили юристы проекта «Первый отдел». Правозащитники обнаружили подтверждение того, что сотрудники ФСБ притворяются в соцсетях украинцами, провоцируя антивоенно настроенных россиян.

«Первый отдел» проанализировал обвинительный приговор по делу о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством», который в июле суд города Орла вынес местному жителю Ивану Толпыгину. Мужчина получил четыре года колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

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Согласно приговору, подсудимый «установил и поддерживал отношения» в телеграме с неназванным «представителем Украины» ради «осуществления деятельности против безопасности Российской Федерации». Однако из текста решения суда ясно, что «представителя Украины» не существовало. Вместо него с Толпыгиным под именем Тимур общался человек, действовавший по заданию ФСБ, пишет «Первый отдел».

«Фактически пользователь “Тимур” действовал в рамках проводимого сотрудниками УФСБ <…> мероприятия “оперативный эксперимент”, о чем Толпыгин И.А. осведомлен не был», — процитировали правозащитники текст приговора. Согласно тексту, «Тимур» спровоцировал Толпыгина на отправку координат военных объектов и сведений, которые содержат «информацию, создающую условия для причинения ущерба безопасности России».

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Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов заявил, что действия ФСБ в этом деле — не оперативно-розыскные мероприятия, а склонение к преступлению, которое запрещено законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Закон запрещает сотрудникам подстрекать людей, склонять, побуждать к совершению противоправных действий в прямой или косвенной форме, объяснил Смирнов. По его словам, в приговоре Толпыгину описан «классический пример провокации к осуществлению преступления против государственной безопасности».

Из текста решения орловского суда следует, что обвиняемый по своей воле лишь читал украинские сайты и телеграм-каналы. «Это означает, что вменить ему можно разве что покушение на совершение преступления, а не оконченный состав. Данный факт уменьшает максимальный срок и должен быть оценен в приговоре», — объяснил Смирнов.

В «Первом отделе» заявили, что в России «десятки, а возможно и сотни» связанных с «госизменой» уголовных дел возбуждаются после провокаций сотрудников ФСБ или связанных со спецслужбой людей. Правозащитники привели в пример дела Петра Опальника, Вячеслава Лутора, Александра Матхеева, Константина Кочанова и Полины Евтушенко. «Холод» подробно рассказывал о Евтушенко, матери шестилетней девочки, которую обвинили в подготовке к госизмене и призывах к терроризму.

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Чаще всего от подобных провокаций страдают пользователи «ВКонтакте» и телеграма, состоящие в антивоенных и оппозиционных сообществах, считают в «Первом отделе». Сначала провокаторы, как правило, ведут разговоры на отвлеченные темы, а потом стараются сделать вид, что разделяют антивоенные взгляды. По мере развития общения провокаторы стараются добиться все более радикальных ответов от собеседника и противозаконных действий, объяснили правозащитники.