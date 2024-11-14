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Общество

Приостановлена работа музея истории ГУЛАГа

02:19 14.11.2024

Московский Музей истории ГУЛАГа вечером 13 ноября сообщил, что приостанавливает работу с 14 ноября из-за «нарушений пожарной безопасности».

«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — сказано в сообщении на сайте музея.

Источник в Департаменте культуры Москвы сообщил агентству «Москва», что на территории музея находится вентиляционная камера метрополитена, из-за этого к пожарной безопасности музея «особые требования». По словам источника, после исправления нарушений музей истории ГУЛАГа снова сможет принимать посетителей.

Музей истории ГУЛАГа переехал в здание в 1-м Самотечном переулке в 2012 году. Когда он будет открыт снова, не сообщается. Музей предлагает посетителям сдавать билеты на выставки и мероприятия. На сайте учреждения по-прежнему доступен книжный онлайн-магазин.

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«Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20-30-е годы. Вот это репрессии», — высказался глава Совета по правам человека.

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