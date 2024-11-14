Z-блогеры обвинили военное командование в липовых отчетах

Два крупных провоенных блогера с общей аудиторией более трех с половиной миллионов подписчиков написали в телеграм-каналах, что российское командование составляет для руководства страны «липу» о наступлении в Курской области. На посты Z-блогеров обратило внимание «Агентство».

Блогер Юрий Подоляка в четверг написал, что пророссийские медиа, которые могут быть связаны с Минобороны, публикуют «бравурные заявления» о боях под Курском, 90% из которых «липа».

«Наше командование на данном направлении эту самую «липу» отправляет в виде докладов наверх», — сообщил Подоляка. Блогер назвал подобные отчеты «очень плохим звоночком», который «всегда по итогу приводит к огромным потерям, а потом и поражению».

Подоляка назвал украинскую оборону стойкой — на направлении, где населенные пункты «по докладам уже якобы наши». Ради подтверждения, что Орловка, Погребки, Новые и Старые Сорочины отбиты российской армией, «прямо сейчас истекает кровью 810-я бригада». Ее каждый день «отправляют на неподготовленные штурмы», а одно из подразделений бригады попало в окружении и уничтожено, сослался блогер на неназванные источники.

Блогер привел в пример новости в провоенных медиа о том, что российские войска зашли в Куриловку, населенный пункт южнее города Суджа. По словам источников Подоляки, на самом деле военные зашли в «крайние восточные хаты» на отшибе за рекой. «Это само по себе не имеет никакого даже тактического значения, кроме информационного шума, что, мол, мы здесь успешно наступаем», — объяснил блогер.

Вопрос, который никто не задает Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь Политика 5 минут чтения

Блогер Кирилл Федоров написал, что «некоторые командиры не усваивают тяжелые уроки, написанные кровью их бойцов» и назвал этих командиров «необучаемыми». Блогер опубликовал видео неудачной попытки наступления мотострелков на легкобронированных бронетранспортерах и сообщил, что подобные атаки напомнили ему разгром российских колонн под Угледаром и на переправе в Луганской области в 2022-2023 годах.

«Почему не проводится должная разведка местности, разминирование и прочие необходимые мероприятия? Доколе воины русской армии будут на легких БТРах ехать на мины?» — написал Федоров.

С 7 ноября провоенные медиа начали сообщать о контрнаступлении в Курской области. Незадолго до этого Владимир Путин говорил об окружении в Курской области группировки из двух тысяч украинских военных.

Телеграм-канал Mash 8 ноября сообщил об освобождении Орловки, Новой и Старой Сорочни, продвижении в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Малой Локни, а также «полной зачистке Глушковского района».

Украинский проект DeepState сообщал, что зона контроля Украины в Курской области сократилась с 7 по 14 ноября на 13 квадратных километров (с 612 до 599 квадратных километров), пишет «Агентство».

Российские войска атакуют позиции ВСУ в Курской области каждый день по одним и тем же дорогам, несмотря на предыдущие неудачные атаки, сообщил Forbes со ссылкой на находящихся в регионе украинских военных.