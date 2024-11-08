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Политика

Путин заявил об окружении 15 тысяч украинских военных

08:18 08.11.2024

Две группировки украинских военных общей численностью 15 тысяч человек окружены российской армией на Купянском направлении фронта. Об этом, как передает РБК, заявил Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 

«Там два очага блокирования на Купянском направлении, фактически окружения. В одном очаге украинские войска прижаты к водохранилищу, где-то около 10 тысяч — группировка заблокирована. В другом, под Купянском, — около 5 тысяч», — рассказал Путин. «В окружении. Пытаются навести понтонные переправы, чтобы хотя бы частично эвакуироваться, но наша артиллерия их мгновенно уничтожает», — добавил он.

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Как отмечает «Агентство», Путин оказался первым, кто сообщил о якобы окруженных группировках ВСУ. Информации об этом не появлялось ни в сводках американского Института изучения войны, ни в телеграм-каналах украинских OSINT-аналитиков, ни в российских провоенных пабликах.

В конце октября о риске окружения украинских подразделений, который российская армия создала в районе города Курахово к северо-востоку от Угледара, сообщал аналитик финского OSINT-проекта Black Bird Group Эмиль Кастехельми. Однако в его публикации речь шла лишь об угрозе, а не состоявшемся окружении, подчеркивает «Агентство».

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За неделю до этого Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, утверждал, что российская армия смогла окружить около двух тысяч украинских военных в Курской области. «Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сказал тогда Путин, подчеркнув, что все попытки бойцов ВСУ вырваться из окружения терпят неудачу.

Тем не менее положение в Курской области с тех пор изменилось незначительно. Так, по данным украинского проекта DeepState, площадь контролируемой ВСУ территории Курской области сократилась менее чем на четыре квадратных километра — с 615 до 611 квадратных километров.

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