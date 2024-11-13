Ударившего себя по голове топором военного посадили за оставление части

Контрактник из Владикавказа Манучехр Бекназаров ударил себя топором по голове, чтобы избежать отправки в зону боевых действий в Украине. Его приговорили к шести годам колонии общего режима по статьям об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами в период мобилизации и самовольном оставлении части. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии».

По данным издания, военный находился в пункте временной дислокации воинской части на оккупированной украинской территории. Где именно была расположена часть, в материалах дела не уточняется. Там Бекназаров ударил себя обухом топора по голове и получил «рвано-ушибленную рану волосистой части головы, подкожную гематому правой теменно-височной области». После этого мужчину отправили в больницу.

Также в материалах дела сказано, что с 4 декабря 2023 года по 6 февраля 2024 года Бекназаров отсутствовал в воинской части и проводил это время с семьей. Затем он пришел в военную прокуратуру и «заявил о себе как о военнослужащем, незаконно находящимся вне сферы воинских правоотношений».

Приговор контрактнику вынес Владикавказский гарнизонный военный суд еще 23 августа, однако его защитница по фамилии Габуева подала апелляцию, сочтя приговор «несправедливым вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания». В своей жалобе она указала, что у Бекназарова есть двое несовершеннолетних детей, а также что он уже участвовал в войне в Украине, получил статус ветерана боевых действий был ранен и получил государственную награду.

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Однако Южный окружной военный суд решил, что все смягчающие обстоятельства уже были учтены перед вынесением приговора, и оставил его в силе. Как отмечает «Медиазона», Бекназаров подписал контракт в апреле 2023 года, а в суде заявил, что хочет продолжать воевать в Украине.