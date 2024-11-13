Ученые рассказали о последствиях истощения на работе

Утомление на работе может приводить к проблемам с самоконтролем. К такому выводу, как пишет The Guardian, пришли ученые итальянской Школы передовых исследований IMT.

Они провели исследование, результаты которого, по их словам, согласуются с теорией «истощения эго», согласно которой сила воли — это ограниченный ресурс, истощающийся при приложении усилий.

The Guardian отмечает, что теория «истощения эго» существует уже несколько десятилетий и постоянно подвергается критике. Так, некоторые исследователи не смогли подтвердить эту теорию экспериментально. По словам Ордали, это может быть связано с тем, что ранее исследователи просили испытуемых выполнять задания на подрыв самоконтроля не дольше 10 минут.

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В свою очередь, Ордали и ее коллеги просили участников исследования в течение 45 минут выполнять различные действия на компьютере, включая просмотр эмоциональных видеороликов.

Во время выполнения заданий половине испытуемых необходимо было проявлять самообладание, в частности, не демонстрировать эмоциональные реакции при просмотре видео. Второй группе испытуемых самообладание проявлять не требовалось.

С помощью гарнитуры электроэнцефалографии исследователи обнаружили, что у участников из группы, от которых требовалось проявлять самоконтроль, выросла активность в областях мозга, связанных с принятием решений и контролем импульсов.

После выполнения всех заданий обеим группам предложили сыграть в игру под названием «Ястребы и голуби», в которой участники должны были решать, сотрудничать с другими игроками или конфликтовать с ними, делиться ресурсами или захватывать их.

В итоге оказалось, что 86% испытуемых, от которых не требовалось проявлять самоконтроль, в начале исследования выбрали роль «голубей», вступив в мирное сотрудничество с другими игроками. В то же время среди участников исследования, от которых требовалось проявлять самоконтроль, «голубями» стал лишь 41%.

Комментируя полученные результаты, ученые отметили, что после целого дня умственной нагрузки лучше сделать перерыв, прежде чем приступать к выполнению новых задач.

«Если вы хотите поговорить с с кем-то и чувствуете, что вы морально истощены, не делайте этого, — отметила одна из авторов исследования Эрика Ордали. — Не торопитесь, сделайте это в другой день», — добавила она.

