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Общество

Российские серверы с процессорами «Эльбрус» подорвали работу МВД

16:28 13.11.2024

Полиция пожаловалось на невозможность замены серверов на базе российских процессоров «Эльбрус». Кристаллы для процессоров делали на Тайване, но поставки прекратились, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя МВД.

У серверов на базе «Эльбруса» производства российской компании «МЦСТ» оказалась невысокой «отказоустойчивость», заявил замглавы начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур. У полиции сейчас «фактически отсутствует» возможность оперативно заменить серверы при выходе из строя, рассказал представитель МВД.

Все остававшиеся резервы процессоров уже распределены, новые партии не производятся, а «МЦСТ» на запросы МВД не отвечает, заявил Кашпур и добавил, что за последние четыре года ведомство закупило у производителя 709 серверов с процессорами «Эльбрус», из них только 32 — в 2024 году.

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Серверы используются в системе «Паутина», которая фиксирует правонарушения на дорогах и позволяет найти угнанные автомобили, а также в едином информационном ресурсе регистрационного иммиграционного учета, уточнил представитель МВД.

Проблемы с серверами на процессорах «Эльбрус» испытывают также банки, операторы связи и госкорпорации, рассказал «Ведомостям» источник в крупной IT-компании. Производство «Эльбрусов» «встало на стоп» из-за отсутствия кристаллов, которые производили для них на Тайване, объяснил источник на одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

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Осенью 2022 года «МЦСТ» попала под блокирующие санкции США. Тайваньская компания TSMC, на мощностях которой производились «Эльбрус», а также «Байкал», «Модуль» и другие процессоры, прекратила поставки в Россию.

Директор по развитию «МЦСТ» Константин Трушкин заявил «Ведомостям», что вопросы поставок «в данный момент решаются». В Минпромторге рассказали газете, что помогут МВД с обеспечением вычислительной техникой. 

МВД жаловалось на серверы с процессорами «Эльбрусов» еще в январе 2022 года, напомнило издание. Замминистра внутренних дел Виталий Шулика в письме правительству сообщал, что эти серверы не поддерживают загрузку операционной системы «с носителей информации». Тогда же представители «Сбербанка» и компании «Алроса» жаловались, что серверы российского производства дорогие, недостаточно производительные и потребляют много энергии.

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