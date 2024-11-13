Российские серверы с процессорами «Эльбрус» подорвали работу МВД

Полиция пожаловалось на невозможность замены серверов на базе российских процессоров «Эльбрус». Кристаллы для процессоров делали на Тайване, но поставки прекратились, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя МВД.

У серверов на базе «Эльбруса» производства российской компании «МЦСТ» оказалась невысокой «отказоустойчивость», заявил замглавы начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур. У полиции сейчас «фактически отсутствует» возможность оперативно заменить серверы при выходе из строя, рассказал представитель МВД.

Все остававшиеся резервы процессоров уже распределены, новые партии не производятся, а «МЦСТ» на запросы МВД не отвечает, заявил Кашпур и добавил, что за последние четыре года ведомство закупило у производителя 709 серверов с процессорами «Эльбрус», из них только 32 — в 2024 году.

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Серверы используются в системе «Паутина», которая фиксирует правонарушения на дорогах и позволяет найти угнанные автомобили, а также в едином информационном ресурсе регистрационного иммиграционного учета, уточнил представитель МВД.

Проблемы с серверами на процессорах «Эльбрус» испытывают также банки, операторы связи и госкорпорации, рассказал «Ведомостям» источник в крупной IT-компании. Производство «Эльбрусов» «встало на стоп» из-за отсутствия кристаллов, которые производили для них на Тайване, объяснил источник на одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

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Осенью 2022 года «МЦСТ» попала под блокирующие санкции США. Тайваньская компания TSMC, на мощностях которой производились «Эльбрус», а также «Байкал», «Модуль» и другие процессоры, прекратила поставки в Россию.

Директор по развитию «МЦСТ» Константин Трушкин заявил «Ведомостям», что вопросы поставок «в данный момент решаются». В Минпромторге рассказали газете, что помогут МВД с обеспечением вычислительной техникой.

МВД жаловалось на серверы с процессорами «Эльбрусов» еще в январе 2022 года, напомнило издание. Замминистра внутренних дел Виталий Шулика в письме правительству сообщал, что эти серверы не поддерживают загрузку операционной системы «с носителей информации». Тогда же представители «Сбербанка» и компании «Алроса» жаловались, что серверы российского производства дорогие, недостаточно производительные и потребляют много энергии.