СМИ: родственник Путина попытался впечатлить президента и потерпел неудачу

Министр энергетики России Сергей Цивилев, который женат на двоюродной племяннице Владимира Путина, решил впечатлить президента и представил ему масштабную реформу в нефтяной отрасли. Цивилев надеялся объединить три крупнейшие нефтяные компании и получить контроль над этим сектором. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей российской энергетической отрасли.

Первой о планах Цивилева сообщала газета The Wall Street Journal. По ее данным, министр энергетики предлагал объединить «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл». При этом для достижения сделки «Лукойл» пришлось бы национализировать. Объединенный нефтяной гигант стал бы вторым по величине производителем сырой нефти в мире, его бы опережала только саудовская Aramco. Представители «Роснефти» и «Лукойла» опровергали информацию о подобных сделках.

Источники уточняют, что Цивилев впервые рассказал Путину об идее слияния трех нефтяных компаний на первой личной встрече, которая состоялась в октябре. Тогда российский президент ответил неоднозначно: он пообещал подумать над этой инициативой. По словам собеседников FT, Путин часто отвечает таким образом, чтобы «оставаться над схваткой и наблюдать за развитием событий».

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Позже стало известно, что Путин все же не одобрил идею Цивилева. Кроме того, как пишет FT, против слияния нефтегигантов выступали и сами руководители компаний, которые не видели в этом «никакой разумной бизнес-логики».

По словам одного из бывших нефтяных топ-менеджеров, Цивилев говорил Путину, что «родина в опасности», и надеялся, что президент прислушается к нему как к члену своей семьи. The Wall Street Journal писала, что одной большой компании будет проще справляться с введенными санкциями, которые мешают развитию отдельных нефтегазовых проектов и не дают проводить платежи привычными способами.

Предлагаемая реформа усилила бы роль Цивилева в управлении нефтяной отраслью, тогда как обычно министр энергетики не имеет особого влияния на этот сектор — основные политические рычаги остаются у глав нефтяных компаний, которые и так близки к Путину. FT называет предложение Цивилева «одной из самых амбициозных попыток» сторонников Путина усилить свое влияние на экономику России.

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«Министр обнаружил, что сектор в значительной степени не заинтересован в нем. Это обычная ситуация в этой отрасли, где нефтяные руководители действовали независимо, а роль министра была более технической», — объяснил бывший высокопоставленный нефтяной топ-менеджер, имя которого не раскрывается.

Российские аналитики раскритиковали инициативу Цивилева. Эксперты российского брокера ФИНАМ опасаются, что слияние не имеет никакого экономического обоснования, так как оно может снизить производительность. Два бывших нефтяных топ-менеджера добавили, что большая объединенная компания станет легкой мишенью для западных санкций.