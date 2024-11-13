СМИ: европейские чиновники задумались о переговорах по обмену украинских территорий на гарантии безопасности

Бывшие и действующие чиновники из стран Европы и НАТО все чаще начали допускать, что российское вторжение в Украину завершится уступкой части украинской территории. В то же время европейские дипломаты надеются, что помощь Украине не прекратится с приходом Дональда Трампа к власти в США. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Все более-менее пришли к такому выводу (об уступках — прим. «Холода»), но трудно говорить об этом публично, потому что это было бы способом заявить о поддержке агрессии», — сказал WP Жерар Аро, бывший посол Франции в США. Высокопоставленный представитель НАТО сказал, что в прошлом за предложения о мирных переговорах «фактически сжигали на костре», но теперь эта идея не вызывает такого возмущения.

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Журналисты WP анонимно опросили десять бывших и действующих чиновников западных стран. Один из них заявил, что переговоры о территориальных уступках уже не кажутся политикам маргинальной идеей. По словам чиновников, они обсуждают договор о прекращении огня вдоль временной границы — без официального признания оккупированных территорий российскими.

Европейские дипломаты уже ведут непубличные обсуждения переговоров, сказал один из них. «Никто в кабинете не говорил: “Мы должны сдать Донбасс”», — подчеркнул чиновник.

Европа рассматривает переговоры в формате «территории в обмен на безопасность», а не «территории в обмен на мир», сообщили источники WP. Политикам пока не удалось договориться, какими будут эти гарантии. С одной стороны, США и Германия пока не готовы видеть Украину в НАТО. С другой стороны, Путин настаивает на нейтральном статусе Украины.

Собеседники издания опасаются, что с приходом Трампа западная помощь Украине ослабнет, а его план быстрого прекращения войны приведет к невыгодному для Украины мирному договору. До инаугурации Трампа в январе 2025 года администрация Байдена и европейские политики планируют успеть предоставить Украине как можно больше вооружений.

Европейские политики считают важным укреплять Украину перед возможными переговорами, чтобы заключить мир с наиболее выгодными условиями. Россия, в свою очередь, будет стремиться отвоевать территории Курской области до переговоров, чтобы не идти на дополнительные уступки.

«Один из самых важных моментов в любых соглашениях — это никогда не может рассматриваться, как победа России», — подчеркнул один из чиновников. Он объяснил, что никакой договор не должен позволить Владимиру Путину объявить о своей победе в «перекройке границ путем войны».

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