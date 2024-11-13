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Политика

Навальная назвала ошибкой сотрудничество ФБК с российским банкиром

12:45 13.11.2024

Юлия Навальная в интервью журналистам телеканала «Дождь» Михаилу Фишману и Юлии Таратуте назвала ошибкой сотрудничество «Фонда борьбы с коррупцией» с банкиром Александром Железняком. При этом Навальная заявила, что ФБК «никогда не отмывал, не отмывает и не будет отмывать репутацию ни банкиров, ни каких-то других людей».

Вдова политика рассказала, что посмотрела расследование Максима Каца о связи банкиров Александра Железняка и Сергея Леонтьева с ФБК и деятельности «Пробизнесбанка». 

«Я хочу признать, что это была ошибка, входить в какие-то отношения с, я бы сказала, мутными людьми. <…> Сотрудничество с Александром Железняком было ошибкой. И даже в какой-то момент если нам была нужна помощь и невозможно было по-другому справиться, нужно было понимать, что нужно быстрее это исправить и это неправильно», — заявила Навальная. В то же время она поблагодарила Железняка за то, что он «помог в сложной ситуации».

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Кроме того, Навальная утверждает, что ФБК никогда не сотрудничал с другим бывшим акционером «Пробизнесбанка» Сергеем Леонтьевым — он отправлял фонду частные пожертвования, которые поступали в ФБК легально.

Также Навальная отметила, что не видит необходимости в сотрудничестве с Максимом Кацем, поскольку он, по ее мнению, «просто бесконечно хочет привлечь к себе внимание». 

«Я бы не сказала, что Максим Кац против Путина. Мне кажется, что Максим Кац долгие годы был против Алексея, потом боролся с Алексеем в Тюрьме, параллельно боролся с ФБК. Сейчас я вижу, что его сторонники… борются в том числе и со мной. Я не вижу много борьбы с Путиным, с действующим режимом. Часто в каких-то расследованиях “Фонда борьбы с коррупцией” Максим Кац вставал на сторону власти, защищал этих коррупционеров», — заявила Навальная.

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В интервью Навальная также отреагировала на критику фильма «Предатели» и отметила, что он не был направлен на «устранение конкурентов», в том числе Михаила Ходорковского, который, по словам Навальной, был важной частью 1990-х годов. Она считает, что главная идея фильма заключается в том, чтобы «не повторить ошибок, если наступит этот момент».

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