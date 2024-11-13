Десятки российских авиакомпаний оказались на грани банкротства

Около 30 мелких и средних российских авиакомпаний могут оказаться под угрозой банкротства из-за инициативы правительства по списанию долгов перед иностранными лизингодателями и введению налога на прибыль в размере 25%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Там рассказали, что сейчас готовят предложения по изменению налогового кодекса, так как действующие правила навредят финансовому положению российских авиакомпаний.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и введения санкций против России западными странами многие авиакомпании, как пишет издание, перестали перечислять платежи за лизинг иностранных самолетов. В следующем году российским перевозчикам позволят списать эту задолженность, но в то же время на эти суммы им начислят налог на прибыль, который в 2025 году составит 25%.

В АЭВТ считают, что налог пошатнет финансовое положение десятков авиакомпаний, которые занимают до 26% российского рынка авиаперевозок. Об этом же ранее говорил гендиректор авиакомпании NordStar Леонид Мохов. В письме АЭВТ он напомнил, что несмотря на внесение иностранных самолетов в российский реестр и продолжение их эксплуатации внутри страны, договоры об аренде с иностранными компаниями все еще действуют. Средства, которые перевозчики должны были переводить иностранным лизингодателям, авиакомпании, по его словам, тратят на поддержание летной годности воздушных судов, расходы на которую выросли из-за санкций.

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Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков в разговоре с РБК отметил, что высвободившиеся лизинговые платежи некорректно считать доходом и соответственно облагать их налогом, так как перевозчики тратят их на поддержание летной годности. Он также добавил, что санкции мешают российским авиакомпаниям получать официальное техобслуживание и напомнил, что из-за этого резко взлетели цены на запчасти и работы.