СМИ: треть отопительной системы России оказалась в критическом состоянии

Во многих российских городах происходят аварии на теплосетях, из-за чего люди остаются без отопления. По словам экспертов, опрошенных «Версткой», это происходит из-за устаревания коммуникаций, часть из которых не менялась со времен Советского Союза.

Как пишет издание со ссылкой на данные Росстата, в 2023 году в замене нуждалось 30,7% теплосетей, причем большая часть из них попала в категорию ветхих — это означает, что степень их изношенности превышает 60%. По словам неназванного источника «Верстки» в сфере экспертизы жилищно-коммунального хозяйства, в некоторых регионах коммуникации «превратились в ветошь», а для их ремонта требуется больше двух недель.

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При этом, как отмечает издание, на данный момент в российском законодательстве нет предельного срока, на который людям могут отключить подачу горячей воды и отопление. В случае капитального ремонта труб отключения могут длиться по три-четыре месяца.

«Верстка» пишет, что хуже всего ситуация складывается в Севастополе в аннексированном Крыму. Там нужно перекладывать 92,2% коммуникаций. В Липецкой, Вологодской, Волгоградской, Свердловской и Томской областях, а также в Северной Осетии-Алании, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Калмыкии в ремонте нуждается 50% теплотрассы. Только в семи российских регионах износ труб составляет менее 10% — это Брянская и Саратовская области, Москва, Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкессия, Чувашия и Якутия.

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«Теплосети не выдерживают. Большая их часть устанавливались еще в советское время — они сильно изношены и потрепаны коррозией. Со временем материал теплосетей истончается — высокие температуры они не выдерживают, большого давления тоже, поэтому происходят аварии», — рассказал изданию анонимный эксперт в теплоэнергетике.

При этом, по словам источников «Верстки», на ремонт теплосетей в России не хватает финансирования. Инвесторы не хотят вкладываться в теплоснабжающие организации, а государственные предприятия несут убытки. Даже повышение тарифов ЖКХ на 9,8% летом этого года не покрывает затраты на реконструкцию коммуникаций.