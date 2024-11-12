EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: треть отопительной системы России оказалась в критическом состоянии

14:16 12.11.2024

Во многих российских городах происходят аварии на теплосетях, из-за чего люди остаются без отопления. По словам экспертов, опрошенных «Версткой», это происходит из-за устаревания коммуникаций, часть из которых не менялась со времен Советского Союза.

Как пишет издание со ссылкой на данные Росстата, в 2023 году в замене нуждалось 30,7% теплосетей, причем большая часть из них попала в категорию ветхих — это означает, что степень их изношенности превышает 60%. По словам неназванного источника «Верстки» в сфере экспертизы жилищно-коммунального хозяйства, в некоторых регионах коммуникации «превратились в ветошь», а для их ремонта требуется больше двух недель.

Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
Общество12 минут чтения

При этом, как отмечает издание, на данный момент в российском законодательстве нет предельного срока, на который людям могут отключить подачу горячей воды и отопление. В случае капитального ремонта труб отключения могут длиться по три-четыре месяца.

«Верстка» пишет, что хуже всего ситуация складывается в Севастополе в аннексированном Крыму. Там нужно перекладывать 92,2% коммуникаций. В Липецкой, Вологодской, Волгоградской, Свердловской и Томской областях, а также в Северной Осетии-Алании, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Калмыкии в ремонте нуждается 50% теплотрассы. Только в семи российских регионах износ труб составляет менее 10% — это Брянская и Саратовская области, Москва, Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкессия, Чувашия и Якутия.

Коровник-гейт
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
Интернет и мемы5 минут чтения

«Теплосети не выдерживают. Большая их часть устанавливались еще в советское время — они сильно изношены и потрепаны коррозией. Со временем материал теплосетей истончается — высокие температуры они не выдерживают, большого давления тоже, поэтому происходят аварии», — рассказал изданию анонимный эксперт в теплоэнергетике.

При этом, по словам источников «Верстки», на ремонт теплосетей в России не хватает финансирования. Инвесторы не хотят вкладываться в теплоснабжающие организации, а государственные предприятия несут убытки. Даже повышение тарифов ЖКХ на 9,8% летом этого года не покрывает затраты на реконструкцию коммуникаций.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Общество
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
7 минут чтения
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Общество
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
11 минут чтения
Как смартфон убил клубную фотоимперию
Интернет и мемы
Как смартфон убил клубную фотоимперию
История «Геометрии» — главного поставщика аватарок, которые сегодня вызывают ностальгию и кринж
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.