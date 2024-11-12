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Общество

СМИ: в России пожаловались на нехватку физраствора

08:18 12.11.2024

В российских регионах, в частности в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Приморском крае, пожаловались на нехватку физраствора. Об этом сообщает RTVI.

Жалобы на отсутствие жизненно необходимого и важнейшего лекарственного средства начали поступать еще в октябре. Региональные провизоры рассказали, что на маркетплейсах стали появляться многочисленные предложения по продаже физраствора, а некоторые люди начали изготавливать его в домашних условиях. Однако, по словам провизоров, качество и происхождение этих средств вызывают сомнения.

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«Не считаю это безопасным: те производители, что указаны на флаконах, нам неизвестны. Это какие-то «левые» фирмы, и что именно они производят и разливают по флаконам, сказать трудно», — рассказала провизор одной из аптек Златоуста Виктория.

Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma, рассказал RTVI, что за три квартала этого года система здравоохранения России получила на 45% меньше физраствора, чем за аналогичный период в прошлом году.

Нехватку физраствора Беспалов связал с низкой рентабельностью его производства и дороговизной логистики — из-за роста стоимости перевозок производителям невыгодно осуществлять поставки в отдаленные регионы.

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«Цена на него зафиксирована государством и индексируется в очень ограниченных рамках. При этом себестоимость производства и логистики препарата значительно возросла. Несмотря на то, что препарат не является высокотехнологичным, затраты на его производство существенные. Сырье отечественное, но системы водоподготовки и упаковочные материалы сильно зависят от иностранных поставщиков», — утверждает эксперт.

Беспалов добавил, что без увеличения стоимости физраствора не стоит ждать улучшения сложившейся ситуации. По его словам, зарубежные компании тоже не заинтересованы в российском рынке.

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