Климатический кризис обошелся миру в сопоставимую с годовыми военными расходами сумму

В отчете, подготовленном по заказу Международной торговой палаты, говорится, что за последнее десятилетие экстремальные погодные условия обошлись миру в два триллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты проанализировали четыре тысячи экстремальных погодных явлений: от наводнений, которые наносят ущерб домам, до продолжительных засух, которые на протяжении многих лет разоряют фермы. Анализ показал, что только за последние два года ущерб, связанный с климатическим кризисом, составил 451 миллиард долларов.

Российские власти используют новые методы вербовки на войну Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте? Общество 12 минут чтения

«Данные последнего десятилетия однозначно показывают, что изменение климата не является будущей проблемой. Основные потери производительности из-за экстремальных погодных явлений ощущаются здесь и сейчас в реальной экономике», — заявил Джон Дентон, генеральный секретарь Международной торговой палаты.

Эксперты отметили постепенную тенденцию к росту стоимости экстремальных погодных явлений в период с 2014 по 2023 год, с пиком в 2017 году, когда активный сезон ураганов обрушился на Северную Америку.

Коровник-гейт Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты Интернет и мемы 5 минут чтения

В отчете сказано, что США понесли наибольшие экономические потери — за 10-летний период стране был нанесен ущерб в размере 935 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (268 миллиардов долларов) и Индия (112 млрд долларов). Германия, Австралия, Франция и Бразилия вошли в первую десятку. При расчете на одного человека наибольшие потери понесли небольшие острова, например, Сен-Мартен и Багамы.

Международная торговая палата призвала действовать быстрее, чтобы выделить средства странам, которые нуждаются в помощи для сокращения загрязнения окружающей среды и развития таким образом, чтобы они могли противостоять резким погодным изменениям.

Ранее стало известно, что в 2023 году общемировые военные расходы составили 2,4 триллиона долларов — 2,3% глобального ВВП. В тройку лидеров, согласно расчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, вошли США, Китай и Россия.