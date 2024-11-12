Климатический кризис обошелся миру в сопоставимую с годовыми военными расходами сумму

В отчете, подготовленном по заказу Международной торговой палаты, говорится, что за последнее десятилетие экстремальные погодные условия обошлись миру в два триллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian.
Эксперты проанализировали четыре тысячи экстремальных погодных явлений: от наводнений, которые наносят ущерб домам, до продолжительных засух, которые на протяжении многих лет разоряют фермы. Анализ показал, что только за последние два года ущерб, связанный с климатическим кризисом, составил 451 миллиард долларов.
«Данные последнего десятилетия однозначно показывают, что изменение климата не является будущей проблемой. Основные потери производительности из-за экстремальных погодных явлений ощущаются здесь и сейчас в реальной экономике», — заявил Джон Дентон, генеральный секретарь Международной торговой палаты.
Эксперты отметили постепенную тенденцию к росту стоимости экстремальных погодных явлений в период с 2014 по 2023 год, с пиком в 2017 году, когда активный сезон ураганов обрушился на Северную Америку.
В отчете сказано, что США понесли наибольшие экономические потери — за 10-летний период стране был нанесен ущерб в размере 935 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (268 миллиардов долларов) и Индия (112 млрд долларов). Германия, Австралия, Франция и Бразилия вошли в первую десятку. При расчете на одного человека наибольшие потери понесли небольшие острова, например, Сен-Мартен и Багамы.
Международная торговая палата призвала действовать быстрее, чтобы выделить средства странам, которые нуждаются в помощи для сокращения загрязнения окружающей среды и развития таким образом, чтобы они могли противостоять резким погодным изменениям.
Ранее стало известно, что в 2023 году общемировые военные расходы составили 2,4 триллиона долларов — 2,3% глобального ВВП. В тройку лидеров, согласно расчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, вошли США, Китай и Россия.