Возросло число депортированных из Германии россиян

За первые восемь месяцев этого года Германия депортировала в Россию в четыре раза больше россиян, чем за 2023 год. При этом немецкие суды в своих решениях цитируют кремлевскую пропаганду. Об этом сказано в совместной публикации Deutsche Welle и новостного портала Общественного телевидения Германии ADS.

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По данным МВД Германии, в январе–августе этого этого Германия выслала 259 граждан России, из которых 32 человека были отправлены в Россию. Как сообщает ADS, прямые депортации в Россию «практически прекратились» с началом вторжения в Украину. DW пишет, что в 2023 году таким способом выслали только восемь россиян.

С 24 февраля 2022 года по 30 сентябрь 2024 года об убежище в Германии попросил 5381 российский мужчина призывного возраста. Власти Германии вынесли положительное решение лишь в 57 случаях, следует из данных Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Скриншот: ADS, перевод с немецкого: Google Translator Скриншот: ADS, перевод с немецкого: Google Translator

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга в августе разрешил депортацию 22-летнего россиянина чеченского происхождения, который жил в ФРГ с 10 лет и был судим в Германии. Чеченец утверждал, что на родине его могут призвать в армию и отправить на войну в Украину.

Немецкий суд признал, что призывников могут отправить из Чечни на войну «в составе добровольческих батальонов», но указал, что чеченец вправе поселиться в другом российском регионе. Суд утверждает, что якобы нет доказательств участия срочников в войне с Украиной и что максимум их используют для охраны границ и в Крыму.

В Крыму «нет значительной вероятности подвергнуться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — считает суд, объясняя это тем, что на полуострове нет прямых боевых столкновений с украинской армией.

Решение создает прецедент, заявил журналистам Руди Фридрих, руководитель немецкой НКО Connection, помогающей уклонистам. Правозащитник объяснил, что суды других немецких земель имеют право принимать собственные решения, но они предпочитают придерживаться существующих. Например, суд города Халле земли Саксония-Анхальт в аналогичном деле о высылке чеченца сослался на решение суда в Берлине.

Руководитель юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга сообщил, что в Германии уже больше десяти решений о депортации, в которых суды используют данные властей России и государственную пропаганду. По мнению юриста, суды не пытаются намеренно перенимать позицию российских властей, а скорее демонстрируют нежелание учитывать информацию ООН и правозащитников.

Апелляция на решение о депортации 22-летнего чеченца, создающая прецедент для всех россиян в Германии, была подана 18 октября, сообщает DW.

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В августе Германия депортировала на родину 28 беженцев из Афганистана. Это произошло впервые за три года, прошедших после захвата власти движением «Талибан». Власти Германии подчеркивали, что депортированные были осуждены за различные преступления. Источники немецких СМИ сообщали, что они совершили такие преступления, как изнасилование, убийство, наркоторговля и поджог.