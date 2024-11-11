СМИ: до 83% социальных расходов регионов тратится на выплаты военным

Российские регионы тратят в среднем 23% всех социальных расходов на выплаты участникам войны с Украиной, в ряде субъектов Федерации эта доля превышает 50%. Больше всех на выплаты контрактникам, раненым и семьям погибших в этом году выделил Ставропольский край — 83% от социальной части бюджета, сообщили «Важные истории».

На Ставрополье выплаты подписавшим контракт с Минобороны в 12 раз превысили расходы на детей-сирот, выяснили журналисты. В крае одна из самых высоких единовременных выплат в стране – 1,6 миллиона рублей.

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В Карачаево-Черкесии с начала года 75% всех социальных выплат досталось участникам войны и семьям погибших. Единовременные выплаты контрактникам и мобилизованным составили 63% социального бюджета республики. Это 845 миллионов рублей, в 30 раз больше выплат врачам, — рекордная сумма среди всех российских регионов, подсчитали «Важные истории».

На третьем месте по доле расходов оказалась Калужская область — там на выплаты остальным нуждающимся в поддержке жителям осталось меньше половины социальных расходов, сообщило издание. Контрактники здесь получают по 600 тысяч рублей из областного бюджета. Итого с начала года на эти выплаты 397 млн рублей — это в 17 раз больше выплат людям с инвалидностью и в семь раз больше выплат многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

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Более чем в трети регионов расходы на единовременные выплаты участникам войны и семьям погибших достигли или превысили четверть социальных расходов, узнали журналисты из открытых данных областных, краевых и республиканских бюджетов.

Обязанность выплачивать деньги военным несут региональные органы соцзащиты, которые в мирное время были сосредоточены на помощи детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам, людям с инвалидностью и другим социально уязвимым людям, пишут «Важные истории».

Единовременные выплаты подписавшим контракт с Минобороны в среднем занимают 13% расходов региональных органов соцзащиты. В 35% регионах расходы на единовременные выплаты достигли или превысили четверть всего потраченного на социальную поддержку бюджета.

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«Важные истории» рассказали, что учитывали как выплаты участникам войны и их семьям региональные бонусы за заключение контракта с Минобороны, а также выплаты за ранение или гибель на войне. В 48 регионов подобные данные отражены в документах — в сумме это 95 млрд рублей с начала года, пишет издание. В остальных регионах расходы на военных отражены в бюджетах не полностью либо вовсе скрыты за абстрактными формулировками, объяснили журналисты.

Общий объем потраченных на выплаты воюющим в Украине оценить сложно, но минимальная оценка на 2024 год — более 800 миллиардов рублей, пишут «Важные истории».