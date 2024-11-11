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Общество

Россия захотела сократить количество чиновников

11:24 11.11.2024

К 1 июля 2025 года российские власти намерены провести новый этап реформы по сокращению числа чиновников на 10%, которую начали еще в 2019 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в этот раз на под сокращения могут попасть 400 тысяч человек — более 0,5% занятых в российской экономике. Большинство из них работает в «многочисленных территориальных подразделениях». 

«Коммерсантъ» отмечает, что во многих подразделениях будет достаточно отказаться от вакантных должностей и перенаправить выделяемую под них зарплату на оплату труда других сотрудников. 

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Курирующий административную реформу вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что сокращение чиновничьего аппарата на 10% воспринимается «как ориентир», а в реальности доля сокращаемых мест может оказаться выше. Издание отмечает, что в некоторых госорганах количество незанятых должностей штатного расписания может достигать 20%.

«В новой конструкции терорганам придется учитывать и свою цифровизацию, значительно снижающую потребность в персонале», — пишет «Коммерсантъ».

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Издание также сообщает, что разрешение Владимира Путина на проведение нового этапа реформы уже получено. Согласно его указу, после сокращения штата снова его увеличивать будет запрещено. Предложения с планом сокращения чиновников профильные ведомства должны предоставить российскому Минфину к 28 декабря этого года.

«Коммерсантъ» пишет, что этот этап реформы должны были провести после сокращений в центральном аппарате министерств, но его отложили сначала из-за пандемии коронавируса, а потом — из-за войны в Украине.

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