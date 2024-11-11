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Общество

Россиянам собираются ограничить предельный срок действия ипотеки

22:04 11.11.2024

Банк России собирается запретить выдавать ипотечные кредиты на срок больше 30 лет. Главный финансовый регулятор объяснил свое решение тем, что коммерческие банки из-за рекордно высоких ставок по займам стараются снижать размер среднемесячного платежа за счет увеличения срока действия ипотеки.

«Слишком длинные кредиты на жилье» со сроком от 30 лет сейчас составляют почти 20% всего объема ипотечных займов, говорится в докладе Центробанка. «На таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита», — объяснили авторы доклада.

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Согласно тексту доклада, большинство действующих сейчас жилищных займов выдано на срок от 25 лет до 31 года — около 40%. Почти половину ипотеки оформили заемщики, возраст которых в момент полного погашения кредита будет превышать 65 лет, отметили представители ЦБ.

ЦБ собрался ограничить срок действия ипотеки, но также минимальный первоначальный взнос и предельно допустимый показатель долговой нагрузки. Минимальный взнос должен будет составлять 20% от стоимости жилья. Показатель долговой нагрузки — это процент ежемесячного дохода, который клиент банка будет вынужден отдавать на погашение всех своих займов. Он не должен будет превышать 50%.

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Ограничения должны начать действовать с 1 июля 2025 года, уточнил ЦБ. Чтобы они начали действовать, должен быть принят законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме. Месяц назад глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила РБК, что закон будет принят до апреля 2025 года.

Весной в Центробанке говорили, что не собираются ограничивать срок действия ипотеки, писал РБК. 

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