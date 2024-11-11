СМИ: в Москве и Петербурге массово травят собак

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге начали массово травить собак. В сети появилась карта районов, где догхантеры могли разбросать отраву. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, охотники на собак разбрасывают на улице колбасу с таблетками и крысиный яд. Как пишет закрытый телеграм-канал «Shot Проверка», одним из последних случаев на данный момент стало отравление пятилетней чихуахуа по кличке Моника в Солнечногорске. Как рассказала хозяйка животного, в ветеринарной клинике ей сообщили, что это далеко не первый случай, когда к ветеринарам привозят животных с такими же симптомами.

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Позже телеграм-канал сообщил о том, что в Петербурге тоже зафиксировали очаги массового отравления животных. Жители района Мурино рассказали, что за последние три недели там отравились несколько собак, причем одна из них — шестилетний шпиц Ума из Красносельского района — погибла. Еще несколько животных проходят лечение. По словам ветеринаров, собаке достаточно только понюхать отравляющее вещество.

Ранее в московской прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. «В ходе проверки установлено, что на территории района Зюзино неизвестный с целью причинения животным боли и страданий разбросал в местах выгула собак неустановленное вещество в виде белых таблеток, способное по своему воздействию вызвать отравление, поместив его для маскировки в мясную продукцию», — сказано сообщении прокуратуры.

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В пресс-релизе отмечается, что как минимум две собаки съели отраву, после чего им потребовалась помощь ветеринара. В Зюзинской межрайонной прокуратуре взяли на контроль расследование и установление личности того, кто разбросал отраву.