EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: в Москве и Петербурге массово травят собак

16:18 11.11.2024

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге начали массово травить собак. В сети появилась карта районов, где догхантеры могли разбросать отраву. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, охотники на собак разбрасывают на улице колбасу с таблетками и крысиный яд. Как пишет закрытый телеграм-канал «Shot Проверка», одним из последних случаев на данный момент стало отравление пятилетней чихуахуа по кличке Моника в Солнечногорске. Как рассказала хозяйка животного, в ветеринарной клинике ей сообщили, что это далеко не первый случай, когда к ветеринарам привозят животных с такими же симптомами.

Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
Общество7 минут чтения

Позже телеграм-канал сообщил о том, что в Петербурге тоже зафиксировали очаги массового отравления животных. Жители района Мурино рассказали, что за последние три недели там отравились несколько собак, причем одна из них — шестилетний шпиц Ума из Красносельского района — погибла. Еще несколько животных проходят лечение. По словам ветеринаров, собаке достаточно только понюхать отравляющее вещество.

Ранее в московской прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. «В ходе проверки установлено, что на территории района Зюзино неизвестный с целью причинения животным боли и страданий разбросал в местах выгула собак неустановленное вещество в виде белых таблеток, способное по своему воздействию вызвать отравление, поместив его для маскировки в мясную продукцию», — сказано сообщении прокуратуры.

Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
Общество11 минут чтения

В пресс-релизе отмечается, что как минимум две собаки съели отраву, после чего им потребовалась помощь ветеринара. В Зюзинской межрайонной прокуратуре взяли на контроль расследование и установление личности того, кто разбросал отраву.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Общество
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
7 минут чтения
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Общество
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
11 минут чтения
Как смартфон убил клубную фотоимперию
Интернет и мемы
Как смартфон убил клубную фотоимперию
История «Геометрии» — главного поставщика аватарок, которые сегодня вызывают ностальгию и кринж
12 минут чтения
«Диета хищника» набирает популярность
Общество
«Диета хищника» набирает популярность
Ее последователи едят одно мясо и утверждают, что излечились от тяжелых болезней. Это правда?
9 минут чтения
Я работаю уборщицей, и мне норм
Общество
Я работаю уборщицей, и мне норм
У меня был свой бизнес, а теперь я зарабатываю 40 тысяч рублей. Зато занимаюсь любимым делом
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.