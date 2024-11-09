Уборщица дала совет ненавидящим уборку россиянам

Бывшая предпринимательница из Краснодара Мирро Пуазон сменила профессию и стала профессиональным клинером. Она поделилась с «Холодом» своей историей и дала советы тем, кто не любит убираться.

Пуазон рассказала, что хотела стать журналистом, но разочаровалась в профессии еще во время учебы. После этого она попробовала около 10 разных профессий и остановилась на работе клинером. Сейчас она зарабатывает около 40 тысяч рублей в месяц, но не думает о смене рода деятельности.

По словам Пуазон, если людям сложно делать уборку в квартире, им лучше заказывать клининг раз в несколько недель.

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«Это не стыдно — намного хуже жить в постоянном бардаке и антисанитарии. В зависимости от площади и количества жильцов меня приглашают раз в одну-три недели, и этого хватает, чтобы дома была комфортная атмосфера», — считает Пуазон.

Если человек предпочитает делать уборку сам, но не знает, как начать, то нужно разработать схему и график. Пуазон считает, что работать по заранее заготовленному плану будет гораздо удобнее. Начинать лучше с самого сложного, пока у человека есть силы. Разбирать вещи и класть их в нужные ящики лучше отдельно от уборки. Когда все лежит на своих местах, мыть полы и вытирать пыль гораздо удобнее.

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Кроме того, бывшая предпринимательница отмечает, что проще всего убираться, когда у человека есть нужные девайсы: пылесос, тряпочки из микрофибры для разных поверхностей, швабры для мытья полов и окон. Важно использовать чистящие средства, который подходят под конкретную поверхность: например, жироудалителем можно мыть только плиту и духовку, а для металлических кранов не стоит использовать кислотные жидкости, лучше подобрать более мягкое средство. При работе с бытовой химией Пуазон советует всегда надевать резиновые перчатки, чтобы после уборки не развился аллергический дерматит.