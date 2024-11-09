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Общество

Назвавшему горожан «никчемышами» мэра наградили за «обратную связь с жителями»

2 минуты чтения 09.11.2024

Правительство России наградило мэра города Буй Костромской области Игоря Ральникова за призовое место на конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями». Около трех месяцев назад мэр назвал критиковавших власти горожан «инфантильными никчемышами», сообщил РБК.

О награде мэр объявил на своей странице «ВКонтакте», выложив скриншот распоряжения за подписью главы правительства Михаила Мишустина. Согласно распоряжению, за третье место на всероссийском конкурсе мэрия получит дотации на 30 миллионов рублей. «Это наша общая победа», написал Ральников, обращаясь к «уважаемым буевлянам».

В конце июля мэр в эфире городского телеканала критиковал «наших жителей города», которые «ради хайпа начинают писать в соцсетях всякие страшные вещи». Речь шла о людях, которые были недовольны демонтажом понтонной переправы через одну из местных рек. По словам мэра, к горадминистрации появились претензии у надзорных органов, которые «реагируют на любую писанину в соцсетях».

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В день телеэфира паблик «Подслушано Буй» опубликовал отрывок из выступления мэра со словами в адрес горожан. Под постом появились комментарии, в которых люди критиковали Ральникова.

Мэр ответил одному из критиков, назвав его и еще «полтора десятков подобных» людей «инфантильными никчемышами, которые <…> пытаются самоутвердиться написанием острых» постов. Пишущих «о городских проблемах» мэр назвал «сетевыми тараканами» и «хайпующими негодяями, создающими дополнительные сложности в реализации столь нужных жителям задач».

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Издание «Подъем» позже спросило у Ральникова, кто именно оставлял комментарий от его имени. Мэр заявил, что писал комментарий собственноручно. Чиновник объяснил его необходимостью обратиться к «отдельным индивидуумам», которые «на постоянной основе ищут ложку дегтя в бочке меда исключительно с целью самопиара».

Газета «Московский Комсомолец» писала, что у Ральникова состоялся «серьезный разговор» в областной администрации, сотрудники которой «настоятельно рекомендовали» мэру не оскорблять горожан.

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