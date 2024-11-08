Россиянин смог заработать на суде против МВД

Смольнинский районный суд вынес решение в пользу жителя Петербурга Олега Перекреста, который подал иск к МВД из-за незаконного ареста 2,9 тысяч рублей на его счете. Мужчина отсудил почти 70 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-релизе сказано, что в сентябре 2023 года на счет петербуржца наложили арест. Основанием для этого стало постановление следователя управления МВД по Калининскому району, которое он вынес в ходе предварительного расследования по уголовному делу. О каком именно деле идет речь, в сообщении не уточняется.

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«Истец никогда не привлекался к уголовной ответственности в рамках вышеуказанного уголовного дела, истцу официально не присваивались статусы подозреваемого или обвиняемого, истец не участвовал в каких-либо следственных или процессуальных действиях… Истец никаким образом не был причастен к обстоятельствам произошедшего и к совершенному преступлению», — заявили в пресс-службе судов. Там отметили, что Перекрест не знал ни даты, ни оснований для возбуждения дела.

Спустя почти месяц арест со счета петербуржца сняли, однако мужчина заявил, что действия следствия нанесли ему моральный вред, из-за чего он испытал «сильный стресс, тревогу и беспокойство». При этом следователь сообщил мужчине, что он якобы может быть причастен к уголовному делу.

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Перекрест подал иск в суд, в котором потребовал выплатить ему убытки в размере 43 тысяч рублей, проценты за неправомерное удержание заблокированных денег и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. В результате мужчине присудили компенсацию в размере 69490 рублей.

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