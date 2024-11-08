EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Новая терапия может вылечить неизлечимое заболевание из сериала «Доктор Хаус»

2 минуты чтения 08.11.2024

Британские врачи применили новый метод лечения волчанки, которая стала широко известна после выхода сериала «Доктор Хаус». Метод заключается в генетических модификациях клеток пациента для борьбы с аутоиммунным заболеванием, что может избавить его от необходимости принимать лекарства на протяжении всей жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, три пациента получили CAR T-клеточную терапию, которая применяется для лечения некоторых типов рака крови и работает за счет генетической модификации клеток, позволяя собственной иммунной системе организма распознавать и атаковать пораженные клетки, что дает людям возможность излечиться.

Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
Общество9 минут чтения

У всех троих участников эксперимента была самая серьезная форма волчанки, которая может быть опасной для жизни и вызывать поражение сердца, легких, мозга и почек. Уточняется, что в Германии уже есть пациенты, прошедшие новый курс лечения и находящиеся в состоянии ремиссии, то есть не нуждающиеся в приеме лекарств от волчанки. За пациентами будут наблюдать в течение 15 лет, чтобы оценить эффект нового метода.

«Волчанка — это заболевание, требующее пожизненного приема лекарств, но данная терапия способна изменить эту ситуацию, что не может не радовать. Эта революционная терапия знаменует собой важную веху в наших исследованиях волчанки», — заявил консультант-ревматолог из клинической больницы в Манчестере Бен Паркер.

Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
Мир9 минут чтения

Считается, что этим заболеванием страдают около пяти миллионов человек во всем мире, и чаще всего его обнаруживают у женщин. Это хроническое аутоиммунное заболевание, возникающее при повреждении клеток организма собственной иммунной системой. Его симптомами могут быть боль в суставах, проблемы с кожей, усталость и воспаление основных органов, в связи с чем людям приходится всю жизнь принимать множество препаратов: от обезболивающих и противовоспалительных лекарств до стероидов и иммунодепрессантов.

Широкую известность волчанка получила после выхода сериала «Доктор Хаус». Болезнь часто возникала в списке возможных диагнозов, при этом предположения Грегори Хауса, которого сыграл британский актер Хью Лори, и его коллег практически никогда не оказывались верными. В сериале было более 30 случаев, когда у пациентов подозревали волчанку, и только один раз — в восьмой серии четвертого сезона — диагноз оказался верным. 

Фраза Хауса «Это не волчанка» стала мемом после выхода сериала. Также было подсчитано, что волчанка упоминается в сериале более 85 раз.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать

Посмотрите другие материалы

Я работаю уборщицей, и мне норм
Общество
Я работаю уборщицей, и мне норм
У меня был свой бизнес, а теперь я зарабатываю 40 тысяч рублей. Зато занимаюсь любимым делом
5 минут чтения
В Америке есть свой Советский Союз
Мир
В Америке есть свой Советский Союз
Брайтон-Бич приютил беженцев из СССР и стал «русской столицей» США. Здесь любят Трампа и Украину и мечтают о былом величии России
10 минут чтения
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Общество
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
9 минут чтения
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Мир
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
9 минут чтения
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Общество
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
5 минут чтения
Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.