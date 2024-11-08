Новая терапия может вылечить неизлечимое заболевание из сериала «Доктор Хаус»

Британские врачи применили новый метод лечения волчанки, которая стала широко известна после выхода сериала «Доктор Хаус». Метод заключается в генетических модификациях клеток пациента для борьбы с аутоиммунным заболеванием, что может избавить его от необходимости принимать лекарства на протяжении всей жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, три пациента получили CAR T-клеточную терапию, которая применяется для лечения некоторых типов рака крови и работает за счет генетической модификации клеток, позволяя собственной иммунной системе организма распознавать и атаковать пораженные клетки, что дает людям возможность излечиться.

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У всех троих участников эксперимента была самая серьезная форма волчанки, которая может быть опасной для жизни и вызывать поражение сердца, легких, мозга и почек. Уточняется, что в Германии уже есть пациенты, прошедшие новый курс лечения и находящиеся в состоянии ремиссии, то есть не нуждающиеся в приеме лекарств от волчанки. За пациентами будут наблюдать в течение 15 лет, чтобы оценить эффект нового метода.

«Волчанка — это заболевание, требующее пожизненного приема лекарств, но данная терапия способна изменить эту ситуацию, что не может не радовать. Эта революционная терапия знаменует собой важную веху в наших исследованиях волчанки», — заявил консультант-ревматолог из клинической больницы в Манчестере Бен Паркер.

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Считается, что этим заболеванием страдают около пяти миллионов человек во всем мире, и чаще всего его обнаруживают у женщин. Это хроническое аутоиммунное заболевание, возникающее при повреждении клеток организма собственной иммунной системой. Его симптомами могут быть боль в суставах, проблемы с кожей, усталость и воспаление основных органов, в связи с чем людям приходится всю жизнь принимать множество препаратов: от обезболивающих и противовоспалительных лекарств до стероидов и иммунодепрессантов.

Широкую известность волчанка получила после выхода сериала «Доктор Хаус». Болезнь часто возникала в списке возможных диагнозов, при этом предположения Грегори Хауса, которого сыграл британский актер Хью Лори, и его коллег практически никогда не оказывались верными. В сериале было более 30 случаев, когда у пациентов подозревали волчанку, и только один раз — в восьмой серии четвертого сезона — диагноз оказался верным.

Фраза Хауса «Это не волчанка» стала мемом после выхода сериала. Также было подсчитано, что волчанка упоминается в сериале более 85 раз.

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