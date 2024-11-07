Врачи советуют не застилать постель из-за размножения клещей

Медики, ведущие популярные блоги в соцсетях, советуют не заправлять кровать в первый час после пробуждения, чтобы не создавать в постели благоприятную среду для размножения пылевых клещей. Внимание на публикации врачей обратила газета The Guardian.

«Оставьте свою постель в таком (незаправленном) виде, потому что даже если у вас нет партнера, вы никогда не спите в одиночестве», — рассказывает семейный врач Сермед Межер в своем тиктоке.

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Врач Майро Фигура объясняет, что в каждой постели обитает около 10 миллионов пылевых клещей. Он утверждает, что подушка, которой пользовались два года, может на 10 процентов состоять из пылевых клещей и их фекалий. Размер одного пылевого клеща — около 0,1–0,3 миллиметра.

Чем больше в спальне клещей и их выделений, тем выше вероятность, что они вызовут приступ астмы, заложенность носа или раздражение кожи. Аллергия на пылевых клещей называется клещевой сенсибилизацией.

Медики рассказывают, что пылевые клещи питаются частичками отмершей кожи и хорошо выживают во влажной среде. На сайте Центра гигиенического образования Роспотребнадзора сказано, что каждый день человек теряет до 1,5 граммов частиц кожи, и этого достаточно, чтобы накормить миллион пылевых клещей. Центр сообщает, что клещи размножаются при влажности 70–80 процентов.

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Если застелить постель сразу после пробуждения, из нее не успевает испариться влага, говорят врачи. Поэтому они советуют оставлять кровать незаправленной на 30–60 минут.

Врачи также рекомендуют менять постельное белье каждую неделю или раз в две недели. Роспотребнадзор предлагает пылесосить в спальнях все поверхности и матрасы и поддерживать влажность воздуха не выше 50 процентов.