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Общество

Сотни россиян застряли в Японии на сломавшемся круизном лайнере

12:11 07.11.2024

Сотни российских туристов, путешествовавших на круизном лайнере «Spectrum of The Seas», застряли в порту японского города Йокогама из-за поломки судна. Об этом пишет РБК, ссылаясь на самих пассажиров лайнера.

По их словам, планировалось, что «Spectrum of The Seas» 9 ноября прибудет в Шанхай, который является конечной точкой всего круиза, однако судно не смогло покинуть японский порт и до сих пор остается там, На его борту, как сообщается, около 500-600 российских граждан.

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Они рассказали, что из-за поломки дата прибытия в Шанхай уже перенесена на 11 ноября, из-за чего авиабилеты обратно в России, купленные большинством россиян заранее, пропадут. «Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10:00 местного времени 8 ноября. Тогда россияне смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию», — рассказала пассажирка круиза Юлия.По ее словам, пассажирам, которые пытаются покинуть судно, не отдают паспорта, а собственник судна компания Royal Caribbean International «не дает представителей».

В то же время, как пишет РБК, Royal Caribbean International заявила, что вернет пассажирам сломавшегося лайнера все деньги, заплаченные за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней. В компании также пообещали, что пассажиры получат 50% скидку на покупку билетов на любой круиз в течение следующего года.

Кроме того, компания также пообещала автоматически возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему, а если другим способом — выплатить по $200 на внутренние рейсы и по $400 за международные перелеты.

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Тем не менее пассажиры лайнера жалуются, что предложенных денег может не хватить на покупку новых авиабилетов, а некоторые из них утверждают, что задержка грозит им убытками в сотни тысяч долларов.

«Люди теряют сотни тысяч долларов. Я лично должна быть 12-го числа в России! У меня командировка по работе, куча билетов горит. Люди ждут. Тут паника и всем не до отдыха, люди теряют большие финансы и попадают по работе», — скала РБК пассажирка лайнера Полина.

По словам другого пассажира — Александра Беркунова, россияне обратились к консульству России в Японии с просьбой  «согласовать с властями возможность покинуть судно и убыть в аэропорт Токио с целью убытия в Шанхай», чтобы воспользоваться уже купленными билетами в Россию. В российском консульстве при этом пока никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

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