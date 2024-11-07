Сотням российских туристов не дают сойти со сломанного круизного лайнера

538 туристов из России не могут сойти с круизного лайнера Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean, который сломался в японском порту Иокогама в 35 километрах от Токио. Россиян не выпускают на территорию Японии, чтобы они могли отправиться домой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Лайнер Spectrum of the Seas должен был совершить семидневный круиз: 2 ноября он вышел из порта в китайском Шанхае, 9 ноября он планировал прибыть в этот же порт, посетив Кобе и Иокогаму в Японии. 6 ноября он остановился в Иокогаме, откуда после экскурсии по Токио пассажиры должны были отправиться обратно в Шанхай.

В Иокогаме у лайнера возникла проблема с двигателем, сообщает Ассоциация туроператоров. РБК со ссылкой на пассажиров пишет, что лайнер выйдет в Шанхай только 8 ноября и прибудет туда 11 числа.

«У всех граждан России сгорают обратные билеты (из Шанхая) в Россию», — пожаловалась РБК пассажирка лайнера Юлия. По ее мнению, пассажирам не пришлось бы менять свои планы и покупать новые билеты из Шанхая, если власти Японии выпустили бы их на берег и дали им улететь в Китай.

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Ассоциация туроператоров объяснила, что для экскурсий туристам не требовалась японская виза, но улететь из страны без нее невозможно. Посольство России в Японии сообщило, что около 50 россиян попросили дипломатов помочь получить разрешение Японии на вылет в Шанхай. В посольстве утверждают, что японское правительство готово выпустить российских граждан, если об этом попросят владельцы лайнера.

РБК сообщает, что пассажирам лайнера раздали листовки, в которых пообещали оплатить новые билеты из Шанхая и возможное проживание в городе. О возможности покинуть лайнер в Японии в публикации не сообщается.