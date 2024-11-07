СМИ: российский хирург защитил кандидатскую на основании несуществующих операций

РУДН присудил хирургу Алексею Ваганову кандидатскую степень за диссертацию с ложными исследованиями. Его бывшие коллеги два раза обращались в вуз с требованием лишить Ваганова научной степени, но получали отказы, несмотря на все предоставленные доказательства ложных данных в работе хирурга. Об этом пишет RTVI.

Кандидатскую степень Ваганову присудил диссертационный совет РУДН в 2022 году. В работе хирурга была описана новая безопасная методика выполнения гастростомии — хирургической операции, при которой в брюшную полость пациента, который не может принимать пищу через рот, вставляют специальную трубку. Ваганов написал, что провел испытания на 60 пациентах Городской клинической больницы № 7 в городе Иваново.

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В 2023 году доктор медицинских наук, профессор Сергей Шурыгин вместе с врачом ивановской больницы Александром Борисовым подали в диссовет вуза заявление о лишении степени Ваганова. По их словам, в ивановской больнице никогда не проводились операции, о которых Ваганов написал в своей диссертации.

В RTVI отметили, что Шурыгин работал вместе с Вагановым над патентом на использование полипропиленовой сетки в гастростомии, который вошел в основу его кандидатской работы.

«Я соавтор патента, я несу профессиональную, научную и репутационную ответственность за этот патент. Эти операции можно делать только на животных, на кроликах мы только изучали фиксирующие свойства тканей. И если такие операции узаконят, это будет тем, что делал доктор Менгеле в лагерях смерти. Многие знали, что эксперимент с животными проходил под моим началом, и мне пришлось за это дело взяться и бороться», — заявил он.

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Шурыгину отказали в лишении Ваганова научной степени, а затем уволили с кафедры вуза, которую он возглавлял.

В том же году в диссовет РУДН поступило второе заявление о лишении степени Ваганова. Его отправил соавтор хирурга по пяти научным статьям, кандидат медицинских наук Леонид Сафонов. К заявлению прилагались ответы из областной прокуратуры, Росздравнадзора, территориального фонда ОМС и администрации 7-й больницы, в которых утверждалось, что упомянутые операции никогда не проводились в ивановской больнице.

Несмотря на это, диссовет снова отказал заявителям в лишении степени Ваганова. Теперь они опасаются, что ложные исследования пойдут в основу непроверенных и опасных операций на людях.

По данным издания, Ваганов сейчас работает хирургом в одной из городских клинических больниц Москвы. Ни он, ни РУДН не дал комментарии журналистам о произошедшем.