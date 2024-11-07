Из-за санкций в России перестал работать китайский завод телевизоров

В Ленинградской области из-за западных санкций прекратил работу завод по производству телевизоров, принадлежащий китайской компании TPV Technology. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник среди производителей электроники.

По его словам, производство было остановлено в конце минувшего октября. Причиной прекращения работы завода, по данным издания, стало давление на китайскую компанию, которой он принадлежит, со стороны США и ЕС, грозившими введением вторичных санкций, а также сложности с оплатой компонентов через Китай. При этом официально представители российского офиса TPV Technology не подтвердили и не опровергли сообщения об остановке производства.

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В то же время эту информацию подтвердили представители российских ритейлеров электроники, в частности, коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. «Китайская сторона из-за высокого риска вторичных санкций, с одной стороны, и незначительности рынка РФ для TPV Technology, с другой, приняла решение прекратить прямые продажи в стране»,— заявил он, добавив, что сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков готовой продукции и комплектующих.

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Базирующаяся в Гонконге компания TPV Technology открыла собственное производство телевизоров в Шушарах Ленинградской области в середине 2011 года, вложив в него около 30 миллионов долларов. Мощности завода позволяли выпускать до 3,5 миллионов телевизоров в год. На сайте компании говорится, что на российском заводе производили телевизоры марок Philips, Sony и Sharp, а также AOC, Panasonic и Infomir.