Российский университет предложил студенткам уникальный стимул рожать во время учебы

Уральский федеральный университет запустил программу для студенток, которая позволяет отдавать ребенка в детский сад при вузе, чтобы продолжать ходить на занятия. О программе в эфире екатеринбургского телеканала ОТВ рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Рожать можно, ты можешь учиться, быть очень умной студенткой, даже отличницей. А ребеночек пока побудет под присмотром», — объяснила омбудсмен. По ее словам, УрФУ своей программой «создает рекламный продукт», способный привлечь абитуриентов.

Заводить детей, будучи студентом, — «это тяжело, наверное, очень тяжело», признала Мерзлякова. «Но сейчас этому уделяется внимание», сказала она. По ее словам, проректор УрФУ по воспитательной работе Дмитрий Лоевский утверждал, что программу для «мам, которые бы хотели после рождения ребенка выйти на занятия», считают в вузе самой важной и делают в первую очередь.

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Екатеринбургское издание It’s My City обратило внимание, что при УрФУ с 1930-х годов действует детский сад, куда принимают детей возрастом только от трех лет, взимая родительскую плату. Места распределяет специальная комиссия — ежегодно 25 детей могут попасть в младшую группу. В вузе изданию сообщили, что студенткам предоставляется «частичная компенсация расходов на помощь при беременности» и психологическую помощь.

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Идею создавать детсады для студентов при вузах в сентябре озвучил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Чиновник объяснял: с помощью детсадов можно «сделать так, чтобы девушкам было интересно рожать в таком возрасте». По его словам, для «восполнения населения» женщины обязаны рожать как минимум троих детей. «Сегодня первое рождение происходит в районе 30 лет и позже, — это, как правило, говорит о том, что ребенок будет один», — сказал чиновник.

За январь — август естественная убыль населения в Свердловской области составила 13 576 человек, сообщило It’s My City со ссылкой на Свердлвоскстат. Годом ранее этот показатель был на 20% ниже, 10,8 тысяч человек, пишет издание.