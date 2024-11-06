Названа помогающая снизить риск развития рака привычка

Ученые из Регенсбургского университета Германии выяснили, что физическая активность вечером или рано утром может помочь снизить риск появления рака кишечника. Получается, что время пиковой активности организма может играть ключевую роль в предотвращении онкологического заболевания. Результаты исследования приводит газета The Guardian.

Ученые пришли к выводу, что есть определенные промежутки времени, в которые физическая активность бывает более полезна, чем обычно. Они выделили два таких временных пика в течение дня — это восемь часов утра и шесть часов вечера. Физическая активность в это время снижает риск развития рака кишечника более чем на 10%.

Исследователи Регенсбургского университета Германии проанализировали данные 86 252 человек в возрасте от 42 до 79 лет. Испытуемые отслеживали свою активностью с помощью акселерометра — специального устройства, который крепится на запястье. У 529 человек диагностировали рак за более чем пять лет наблюдений.

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У тех людей, кто был активен и утром, и вечером, риск развития рака прямой и толстой кишки был на 11% ниже. Чуть меньше показатель (6%) у тех участников исследования, кто активно себя вел в течение дня, но не активизировался ближе к вечеру. Результаты исследования распространяются даже на тех людей, у которых в жизни есть факторы, которые могут влиять на развитие рака — например, курение или напряженная работа.

«Если будущие исследования подтвердят это, это может стать простым, но эффективным способом для людей еще больше снизить риск развития рака посредством своевременного выполнения упражнений», — надеется руководитель исследования, профессор Михаэль Лейтцманн.

Помощница директора по исследованиям и политике Всемирного фонда исследований рака доктор Хелен Крокер подтвердила, что физическая активность действительно снижает риск рака. Ученые советуют заниматься спортом и вести активный образ жизни, чтобы предотвратить развитие онкологического заболевания. Рак кишечника является одним из самых распространенных видов рака в мире.

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