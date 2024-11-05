Разработан датчик для диагностики рака и Альцгеймера

Группа ученых из разных стран, включая сотрудников российского НИТУ МИСИС, разработала нанодатчик, позволяющий в режиме реального времени отслеживать содержание меди в организме человека. Исследователи утверждают, что устройство откроет новые возможности для диагностики и лечения, в частности, рака и болезни Альцгеймера. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Analytical Chemistry.

По словам ученых, мониторинг уровня меди в человеческом организме критически важно для диагностики и лечения заболеваний, связанных с нарушением обмена меди. К ним, кроме онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера, относятся болезнь Вильсона-Коновалова и болезнь Менкеса. Точные данные о содержании меди в организме также необходимы для оценки эффективности новых лекарственных препаратов, рассказали российские участники разработки РИА «Новости».

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По их словам, разработанный датчик успешно испытали на различных биологических образцах: от отдельных клеток до целых органов. При этом он имеет ряд преимуществ перед уже существующими аналогами. В частности, он делает более точные замеры, проводит измерения и передает результаты в режиме реального времени и делает процедуру измерения менее инвазивной.

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«Процедура измерения была инвазивной и требовала забора образцов тканей в нескольких временных точках. Новый датчик позволяет проводить многократные измерения на одних и тех же животных, значительно сокращая количество необходимых экспериментальных животных и повышая точность и полноту получаемых данных», — рассказал инженер научно-исследовательской лабораторией биофизики НИТУ МИСИС Роман Тимошенко.

Как сообщается, теперь ученые займутся разработкой малогабаритного устройства, которое с помощью нового датчика сможет использоваться для длительного мониторинга металлов в живых организмах.