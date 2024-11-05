EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Разработан датчик для диагностики рака и Альцгеймера

12:56 05.11.2024

Группа ученых из разных стран, включая сотрудников российского НИТУ МИСИС, разработала нанодатчик, позволяющий в режиме реального времени отслеживать содержание меди в организме человека. Исследователи утверждают, что устройство откроет новые возможности для диагностики и лечения, в частности, рака и болезни Альцгеймера. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Analytical Chemistry.

По словам ученых, мониторинг уровня меди в человеческом организме критически важно для диагностики и лечения заболеваний, связанных с нарушением обмена меди. К ним, кроме онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера, относятся болезнь Вильсона-Коновалова и болезнь Менкеса. Точные данные о содержании меди в организме также необходимы для оценки эффективности новых лекарственных препаратов, рассказали российские участники разработки РИА «Новости».

Действительно ли побеждает Россия?
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
Политика4 минуты чтения

По их словам, разработанный датчик успешно испытали на различных биологических образцах: от отдельных клеток до целых органов. При этом он имеет ряд преимуществ перед уже существующими аналогами. В частности, он делает более точные замеры, проводит измерения и передает результаты в режиме реального времени и делает процедуру измерения менее инвазивной.

Полезная доза кофе есть
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
Общество8 минут чтения

«Процедура измерения была инвазивной и требовала забора образцов тканей в нескольких временных точках. Новый датчик позволяет проводить многократные измерения на одних и тех же животных, значительно сокращая количество необходимых экспериментальных животных и повышая точность и полноту получаемых данных», — рассказал инженер научно-исследовательской лабораторией биофизики НИТУ МИСИС Роман Тимошенко.

Как сообщается, теперь ученые займутся разработкой малогабаритного устройства, которое с помощью нового датчика сможет использоваться для длительного мониторинга металлов в живых организмах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Раскрыть свою смерть
Криминал
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
9 минут чтения
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
Общество
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта
5 минут чтения
Ожирение и диабет или важная энергия?
Общество
Ожирение и диабет или важная энергия?
Что такое углеводы и для чего они нужны на самом деле
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.