EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: в администрации российского президента рассчитывали на второй штурм Капитолия

20:51 06.11.2024

Избранный президентом США Дональд Трамп нравится российским чиновникам, хотя у них мало шансов на компромисс с ним; а в администрации президента надеялись, что в США начнутся массовые протесты, похожие на штурм Капитолия в январе 2021 года. Об этом «Медузе» рассказали анонимные источники во власти.

Действительно ли побеждает Россия?
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
Политика4 минуты чтения

«Она (симпатия) не то чтобы рациональная. Просто близкий типаж, яркий мужик, даже не мужик — наш мужичок», — приводит «Медуза» мнение источника, близкого к администрации президента. Чиновник объясняет, что Трамп ему симпатичен, потому что воспринимается как «немного наш» и более понятен российским властям, в отличие от Камалы Харрис.

По мнению собеседника «Медузы», близкого к АП, поляризация американского общества усилилась за последние четыре года. По его словам, из-за этого в АП рассчитывали на массовые протесты республиканцев в случае победы Камалы Харрис. «Протесты могли бы стать логичным продолжением поляризации. [Главная] ставка была не столько на победу конкретного кандидата, а на то, что противоположная сторона отказалась бы признавать итоги выборов», — рассказал источник.

Депутат Госдумы от «Единой России» и высокопоставленный региональный чиновник сообщили «Медузе», что победа Трампа дает им надежду на завершение войны с Украиной. Им противоречит источник издания, близкий к правительству, который утверждает, что любой мир связан с уступками, к которым Владимир Путин вряд ли готов. «Уступки — это уже не про него», — считает и источник, связанный с АП.

Трамп выиграл выборы
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
Мир10 минут чтения

Дональд Трамп выиграл выборы и станет 47-м президентом США 20 января следующего года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Стоит ли замораживать яйцеклетки
Общество
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
5 минут чтения
Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.