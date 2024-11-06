СМИ: в администрации российского президента рассчитывали на второй штурм Капитолия

Избранный президентом США Дональд Трамп нравится российским чиновникам, хотя у них мало шансов на компромисс с ним; а в администрации президента надеялись, что в США начнутся массовые протесты, похожие на штурм Капитолия в январе 2021 года. Об этом «Медузе» рассказали анонимные источники во власти.

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«Она (симпатия) не то чтобы рациональная. Просто близкий типаж, яркий мужик, даже не мужик — наш мужичок», — приводит «Медуза» мнение источника, близкого к администрации президента. Чиновник объясняет, что Трамп ему симпатичен, потому что воспринимается как «немного наш» и более понятен российским властям, в отличие от Камалы Харрис.

По мнению собеседника «Медузы», близкого к АП, поляризация американского общества усилилась за последние четыре года. По его словам, из-за этого в АП рассчитывали на массовые протесты республиканцев в случае победы Камалы Харрис. «Протесты могли бы стать логичным продолжением поляризации. [Главная] ставка была не столько на победу конкретного кандидата, а на то, что противоположная сторона отказалась бы признавать итоги выборов», — рассказал источник.

Депутат Госдумы от «Единой России» и высокопоставленный региональный чиновник сообщили «Медузе», что победа Трампа дает им надежду на завершение войны с Украиной. Им противоречит источник издания, близкий к правительству, который утверждает, что любой мир связан с уступками, к которым Владимир Путин вряд ли готов. «Уступки — это уже не про него», — считает и источник, связанный с АП.

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