Ozon и Wildberries обвинили в распространении порнографии

Движение православных активистов «Сорок сороков» обратилось с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой проверить маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress из-за якобы размещенных там «порнографических материалов». Об этом пишут «Ведомости».

Как отмечает издание, представители организации в своем заявлении ссылаются на требования закона о защите детей от вредной информации. По их словам, порнографические материалы открыто размещаются в отзывах покупателей маркетплейсов. В частности, речь идет об отзывах покупателей на купленное нижнее белье.

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«К заявлению авторы приложили скрины подобных отзывов. Например, среди них есть фотографии покупателей в прозрачном нижнем белье», — пишут «Ведомости». При этом авторы заявления в Генпрокуратуру подчеркивают, что «порнографические» отзывы доступны «неограниченному кругу лиц», в том числе и детям.

В своем заявлении представители «Сорок сороков» просят Генпрокуратуру обязать маркетплейсы блокировать подобный контент. Кроме того, они также требуют проверить Wildberries, Ozon и AliExpress на наличие признаков административных правонарушений.

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«Ведомости», ссылаясь на пресс-службу Wildberries, пишут, что площадка уже проводит собственную проверку. В компании пообещали удалить неприемлемые отзывы, если таковые будут выявлены. При этом там отметили, что перед публикацией все отзывы покупателей проходят обязательную модерацию, а для некоторых категорий товаров, в частности, с маркировкой «18+», нет возможности добавлять фотографии к отзывам.

В свою очередь, представители маркетплейсов Ozon и AliExpress Russia отказались от комментариев.