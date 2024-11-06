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Общество

Ученые нашли новые истоки письменности

16:18 06.11.2024

Итальянские ученые обнаружили связь между предшественником древнейшей в мире письменности и загадочными узорами на глиняных табличках возрастом около шести тысяч лет. Об этом сообщает CNN.

Ученые считают первой системой письма клинопись, которая возникла в Месопотамии — современной территории Ирака. Однако до клинописи существовала архаичная письменность с использованием абстрактных пиктографических знаков, называемая протоклинописью.

Исследовавшие протоклинопись специалисты выявили сходство знаков этой системы с гравировками каменных цилиндрических печатей, которые использовали для нанесения оттисков на глиняные таблички. Некоторые символы не только полностью совпадают, но и, вероятно, имеют одинаковые значения.

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«Наши результаты показывают, что рисунки, выгравированные на цилиндрических печатях, напрямую связаны с развитием протоклинописи в южном Ираке. Они также показывают, как значения, первоначально связанные с этими рисунками, были интегрированы в систему письма», — рассказала Сильвия Феррара, профессор кафедры классической филологии и итальянских исследований Болонского университета.

CNN пишет, что цилиндрические печати были изобретены в северной Месопотамии и использовались в административных целях с конца седьмого тысячелетия до нашей эры. Резчики печатей гравировали рисунки на цилиндрах, которые затем прокатывали по влажной глине. Дописьменное общество широко использовало печати в ранней системе учета, которая помогала отслеживать производство, хранение и перемещение урожая и текстиля. 

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По мнению ученых, рисунки на печатях служили ранней формой маркировки для идентификации товаров. Около 3400 года до нашей эры в городе Урук помимо печатей стали использовать протоклинопись: итальянские исследователи считают, что поначалу эти две системы сохраняли общие формы и отражали друг друга.

Авторы исследования утверждают, что чем больше они узнают о древних городах, таких как Урук, и связях между иконографией древних цивилизаций, тем больше у них будет возможностей расшифровать сотни неизвестных протоклинописных пиктограмм.

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