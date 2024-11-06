EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

ФСБ вызывает на опросы россиян с визами и ВНЖ европейских стран

16:50 06.11.2024

После начала войны в Украине ФСБ стала вызывать на опросы россиян, которые получили гуманитарные документы в «недружественных» странах. Об этом рассказал «Холоду» юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов.

По его словам, пока неизвестны случаи, когда сотрудники ФСБ вызывали на опросы россиян из-за туристических виз. «Многие страны сейчас выдают визы россиянам только в качестве исключений — политикам, правозащитникам, преследуемым в России лицам», — уточнил адвокат и добавил, что в этом случае спецслужбы могут опрашивать тех, у кого нашли визу или вид на жительство при пересечении границы с Россией или кто посетил консульства других стран на территории России. 

ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
Общество6 минут чтения

Смирнов добавил, что о наличии документов, разрешающих пребывать на территории «недружественных» стран, российским пограничникам может сообщить погранполиция Беларуси.

Юрист рассказал, что первые опросы из-за виз стали проводить в 2022 году. Обычно на беседу вызывают не повесткой, а по телефону. В некоторых случаях сотрудники ФСБ могут прийти по месту работы или учебы интересующего их человека.

Трамп выиграл выборы
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
Мир10 минут чтения

В ходе разговора у россиян пытаются выяснить, когда и зачем человек ездил или собирается поехать за границу и с кем он мог там сотрудничать. Особое внимание спецслужбы, по словам Смирнова, уделяют независимым журналистам, которые освещали войну в Украине и ездили в США.

Юрист отметил, что проведение опроса еще не означает, что на человека заведено уголовное дело. При этом, согласно российскому законодательству, являться на опрос, в отличие от допроса, необязательно. Однако сотрудники ФСБ могут счесть это «неповиновением», произвести задержание и составить административный протокол.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.