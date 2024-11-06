ФСБ вызывает на опросы россиян с визами и ВНЖ европейских стран

После начала войны в Украине ФСБ стала вызывать на опросы россиян, которые получили гуманитарные документы в «недружественных» странах. Об этом рассказал «Холоду» юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов.

По его словам, пока неизвестны случаи, когда сотрудники ФСБ вызывали на опросы россиян из-за туристических виз. «Многие страны сейчас выдают визы россиянам только в качестве исключений — политикам, правозащитникам, преследуемым в России лицам», — уточнил адвокат и добавил, что в этом случае спецслужбы могут опрашивать тех, у кого нашли визу или вид на жительство при пересечении границы с Россией или кто посетил консульства других стран на территории России.

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Смирнов добавил, что о наличии документов, разрешающих пребывать на территории «недружественных» стран, российским пограничникам может сообщить погранполиция Беларуси.

Юрист рассказал, что первые опросы из-за виз стали проводить в 2022 году. Обычно на беседу вызывают не повесткой, а по телефону. В некоторых случаях сотрудники ФСБ могут прийти по месту работы или учебы интересующего их человека.

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В ходе разговора у россиян пытаются выяснить, когда и зачем человек ездил или собирается поехать за границу и с кем он мог там сотрудничать. Особое внимание спецслужбы, по словам Смирнова, уделяют независимым журналистам, которые освещали войну в Украине и ездили в США.

Юрист отметил, что проведение опроса еще не означает, что на человека заведено уголовное дело. При этом, согласно российскому законодательству, являться на опрос, в отличие от допроса, необязательно. Однако сотрудники ФСБ могут счесть это «неповиновением», произвести задержание и составить административный протокол.