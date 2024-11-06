Стали известны результаты первых экзитполов на выборах президента США

Согласно экзитполам, которые проводит организация Edison Research, 48% голосующих американцев рассказали социологам, что положительно относятся к Камале Харрис. 44% признались в симпатии к Дональду Трампу. Это не итоги голосования, это предварительные результаты общенациональных экзитполов одобрения кандидатов, сообщило Reuters.

Агентство отметило, что обе партии, выдвинувшие основных кандидатов, получили меньше одобрения, чем в 2020 году, на прошлых президентских выборах. Тогда республиканца Трампа одобряли 46%, а демократа Джо Байдена — 52% участвовавших в голосовании избирателей.

Женщины составили 53% голосующих на выборах 2024 года американцев, сообщила Edison Research. В 2020 году их доля была 52%.

Среди пришедших на участки избирателей — 57% людей без высшего образования. Они традиционно поддерживают Трампа, отметили социологи. По данным исследователей, четыре года назад людей без высшего образования на выборы пришло 59%.

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Почти три четверти опрошенных участников президентских выборов заявили, что американская демократия находится под угрозой. Это отражает состояние глубокого беспокойства, к которому пришла страна после напряженной кампании, сообщило агентство со ссылкой на Edison Research.

Самыми важными вопросами для американских избирателей стали демократия и экономика — так ответили около трети опрошенных Edison Research. 73 % избирателей заявили, что демократия находится под угрозой, и лишь 25 % — что она в безопасности. Следующими по важности темами для опрошенных являются аборты и иммиграция — 14% и 11%, сообщило Reuters.

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Такие цифры показывают «глубину поляризации нации», где разногласия усилила ожесточенная конкурентная борьба кандидатов, отметили в Edison Research. Трамп использует все более мрачную и апокалиптическую риторику, разжигая опасения, что избирательной системе нельзя доверять. Харрис призвала американцев объединиться, предупредив, что второй срок Трампа поставит под угрозу основы американской демократии, пишет Reuters.

5 ноября, в главный день голосования, издание Politico сообщило, что на территории США активизировали свои усилия сразу несколько российских кампаний, распространяющих дезинформацию. Со ссылкой на группу изучающих фабрики троллей анонимных волонтеров Antibot4Navalny издание пишет, что дезинформация имеет целью «посеять раздор» в американском обществе, используя «горячие вопросы» внутренней политики.