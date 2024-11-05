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Политика

Российские дезинформационные кампании в США активизировались к выборам

15:13 05.11.2024

Сразу несколько российских кампаний, распространяющих дезинформацию на территории США, активизировали свои усилия с целью «посеять раздор» в американском обществе из-за электоральных процессов и «горячих» вопросов внутренней политики страны, сообщает Politico. 

Как сообщает издание, данной находкой с ними поделилась группа анонимных волонтеров Antibot4Navalny — группа, которая с 2018 года занимается изучением фабрик троллей. Ее участники отметили, что это первые американские выборы, которые они изучают на предмет российской дезинформации. 

Один из аналитиков группы волонтеров рассказал о двух крупных кампаниях российских троллей. Одна из них называется «Матрешка»: ее цель — распространение фейковых новостей о том, что ФБР задерживает группы людей, устраивающих вбросы голосов, что власти США готовятся к гражданской войне по итогам выборов, а в так называемых колеблющихся штатах власти используют заключенных для подделки голосов. 

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«Необязательно, например, избрание Трампа — конечная цель российского государства. [Конечная цель —] усилить вражду партий, усилить тревогу и страх: сделать все для того, чтобы американские элиты переключились на внутренние проблемы и уделяли меньше внимания Украине», — рассказали Politico представители группы. 

Изученные Antibot4Navalny данные указывают на то, что в последние дни перед выборами, судя по количеству публикаций, такие кампании активизировались и стали постить дезинформацию в соцсетях намного чаще, чем раньше. Более того, аналитики отмечают, что «тролли» активно следят за новостной повесткой и подстраиваются под нее, а дезинформация продолжится и после того, как выборы пройдут.

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