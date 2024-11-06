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Общество

Россиянка дважды вышла замуж за гражданина Индии и не может развестись

11:42 06.11.2024

Жительница Петербурга по имени Мария в 2007 году заключила брак с гражданином Индии Абхаем сначала в посольстве Индии в Москве, а затем во Дворце бракосочетания в Петербурге. Теперь женщина не может расторгнуть брак, а ее ребенок может остаться в Индии с отцом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Как пишет Лебедева, сложившаяся ситуация связана с тем, что Мария не была осведомлена о правилах заключения брака с иностранным гражданином. «Девушка любила и действовала в соответствии с тем, что говорил муж», — заявила глава пресс-службы.

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Пара некоторое время жила в России, затем несколько раз переезжала «в связи с дипломатической деятельностью» Абхая и последние несколько лет проживала в Индии. В ноябре 2022 года мировой судья заочно аннулировал брак, заключенный в Петербурге, однако двумя годами позже это решение было отменено.

Мария утверждает, что ее супруг хочет расторгнуть брак в России, поскольку в Индии эта процедура более долгая и сложная. По словам женщины, Абхай хочет предоставить индийскому суду постановление о расторжении брака в петербургском ЗАГСе и не желает делить имущество и решать вопрос опекунства — в Индии это необходимо сделать вместе с расторжением брака.

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Как заявила петербурженка, ее муж добивается того, чтобы ей не продлили семейную визу. В этом случае Мария будет вынуждена покинуть территорию Индии, но при этом не сможет забрать с собой общего с Абхаем ребенка.

«Фонтанка» отмечает, что в 2023 году петербургские суды удовлетворили только 19 из 78 поданных заявлений о расторжении брака. По данным издания, жительницы города часто заключают фиктивные браки с иностранцами за деньги.

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