Российские ноутбуки обогнали по продажам американские

За первые девять месяцев 2024 года отечественные ноутбуки в России обошли по объему продаж продукцию американских брендов, в частности, Dell, HP и Apple, составив соответственно 11,6% рынка против 10%. Доминировать на российском рынке при этом продолжают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI и Lenovo. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании «Марвел-Дистрибуция». При этом там отметили, что еще в прошлом году доля американских ноутбуков на российском рынке составляла 13%, а отечественных — 7%.

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Всего с января по середину октября 2024 года в России продано 2,58 миллиона на общую сумму 163,3 миллиарда рублей. Как отмечает издание, это на 12% больше, чем за весь 2023 год в деньгах и на 6% больше в штуках.

При этом крупный ритейлер электроники «М.Видео-Эльдорадо» сообщил о том, что за девять месяцев 2024 года было продано 290 тысяч отечественных ноутбуков на общую сумму 12,9 миллиарда рублей. При этом относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 29% в штуках и 64% в деньгах.

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«У отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией — детали всегда есть в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из РФ, что способствует росту продаж данной категории»,— пояснил руководитель категории «Ноутбуки» «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.

По оценкам руководителя департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максима Родионова, в текущем году было продано около трех миллионов российских ноутбуков, что составило примерно 10% рынка. При этом он отметил, что увеличение доли российских ноутбуков произошло в основном за счет колоссального роста продаж в низком ценовом сегменте 25–30 тысяч рублей.