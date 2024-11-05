EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские ноутбуки обогнали по продажам американские

08:35 05.11.2024

За первые девять месяцев 2024 года отечественные ноутбуки в России обошли по объему продаж продукцию американских брендов, в частности, Dell, HP и Apple, составив соответственно 11,6% рынка против 10%. Доминировать на российском рынке при этом продолжают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI и Lenovo. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании «Марвел-Дистрибуция». При этом там отметили, что  еще в прошлом году доля американских ноутбуков на российском рынке составляла 13%, а отечественных — 7%.

Действительно ли побеждает Россия?
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
Политика4 минуты чтения

Всего с января по середину октября 2024 года в России продано 2,58 миллиона на общую сумму 163,3 миллиарда рублей. Как отмечает издание, это на 12% больше, чем за весь 2023 год в деньгах и на 6% больше в штуках.

При этом крупный ритейлер электроники «М.Видео-Эльдорадо» сообщил о том, что за девять месяцев 2024 года было продано 290 тысяч отечественных ноутбуков на общую сумму 12,9 миллиарда рублей. При этом относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 29% в штуках и 64% в деньгах.

Полезная доза кофе есть
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
Общество8 минут чтения

«У отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией — детали всегда есть в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из РФ, что способствует росту продаж данной категории»,— пояснил руководитель категории «Ноутбуки» «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.

По оценкам руководителя департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максима Родионова, в текущем году было продано около трех миллионов российских ноутбуков, что составило примерно 10% рынка. При этом он отметил, что увеличение доли российских ноутбуков произошло в основном за счет колоссального роста продаж в низком ценовом сегменте 25–30 тысяч рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Раскрыть свою смерть
Криминал
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
9 минут чтения
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
Общество
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта
5 минут чтения
Ожирение и диабет или важная энергия?
Общество
Ожирение и диабет или важная энергия?
Что такое углеводы и для чего они нужны на самом деле
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.