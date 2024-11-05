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Общество

Рекордное продвижение российских войск в Украине привело к рекордным потерям

11:59 05.11.2024

Потери российской армии в ходе войны в Украине за последний месяц оказались самыми тяжелыми за последние два года. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на собственный анализ данных OSINT-проекта Oryx, публикующего данные о потерях с обеих сторон.

Как пишет издание, в минувшем октябре российская армия потеряла в Украине 695 единиц техники. Речь идет об уничтоженных, поврежденных, брошенных на поле боя или захваченных противником машинах, в том числе 253 БМП, 103 танках, 41 БТР, четырех боевых самолетах и одном вертолете. При этом в сентябре потери российской армии в технике составили 547 единиц, в августе — 434, в июле — 584, а в июне — 576. 

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Как пишет журнал Forbes, рост потерь российских военных обусловлен высокими темпами наступления, которое они ведут в последние месяцы. «Кремль явно готов променять технику и войска на территорию», — говорится в публикации. 

В качестве примера такого «размена» издание приводит наступление российских войск на город Угледар, которое завершилось его оккупацией. За две недели непрерывных атак российские военные потеряли там десятки бронемашин различных моделей, пишет Forbes.

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В свою очередь, «Агентство» отмечает, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа начали расти и потери украинской армии. Так, в первый месяц вторжения ВСУ потеряли 219 единиц техники, в сентябре — 253, а в октябре — 276. При этом в июле украинская армия потеряла 167 машин, а в июне — всего 92.

В последние две недели Россия развила самый высокий за год темп наступления в Украине. Так, с 28 октября по 3 ноября она смогла захватить 172 квадратных километра украинской территории, а неделей ранее — 196 квадратных километров.

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