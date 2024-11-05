В космос запустят первый в мире деревянный спутник

Киотский университет и строительная компания Sumitomo Forestry разработали первый в мире деревянный спутник LignoSat. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, спутник размером с ладонь призван продемонстрировать потенциал возобновляемых материалов в космическом пространстве. LignoSat доставят на Международную космическую станцию ​​в рамках миссии SpaceX, а затем выведут на орбиту на высоте около 400 километров.

«В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева. Деревянный спутник тоже должен быть возможен», — рассказал профессор лесного хозяйства Киотского университета Кодзи Мурата. Он добавил, что в космосе древесина более долговечна, чем на Земле, поскольку там нет воды и кислорода, которые могли бы привести к гниению или воспламенению.

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Исследователи утверждают, что деревянный спутник также минимизирует воздействие на окружающую среду в конце своего срока службы, поскольку выведенные из эксплуатации спутники должны вернуться на Землю, чтобы не стать космическим мусором. При этом обычные металлические спутники при входе в атмосферу образуют частицы оксида алюминия, а деревянные просто сгорают, не загрязняя окружающую среду.

«В будущем металлические спутники могут быть запрещены. Если мы сможем доказать, что наш первый деревянный спутник работает, мы хотим предложить его компании SpaceX Илона Маска», — добавил астронавт Такао Дои.

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По данным CNN, спутник изготовлен из хоноки — разновидности магнолии, произрастающей в Японии и используемой для изготовления ножен для мечей. При этом при создании спутника ученые не использовали шурупы и клей.

После запуска спутник останется на орбите на протяжении шести месяцев, а его электронные компоненты будут измерять, как древесина выдерживает экстремальные условия космоса, где температура колеблется от минус ста до плюс ста градусов по Цельсию.